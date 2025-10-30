Прощание с актёром Романом Поповым пройдёт 1 ноября в Москве

Прощание с умершим от рака актёром Романом Поповым пройдёт 1 ноября. Об этом сообщает официальный телеграм-канал артиста.

Гражданская панихида пройдёт с 11 до 13 часов в ритуальном зале при ЦКБ №1 управления делами президента РФ (Москва, улица маршала Тимошенко, 25). с 13 до 14 часов состоится отпевание покойного, семья просит остаться на него самых близких людей.

@t.me/romkapopoff

Подруга семьи артиста Наталья рассказала ТАСС, что Романа кремируют, а прах захоронят, предположительно, на Троекуровском кладбище. Вопрос с местом захоронения пока решается.

У Романа осталось трое детей — сын 15 лет и две дочери 13 и 6 лет. Для помощи семье Попова открыт сбор средств.

Знаменитости активно выражают соболезнования в социальных сетях в связи со смертью Попова, известного по роли Мухича в сериале «Полицейский с Рублёвки». В актёрской среде он пользовался большой любовью и дружил со многими звёздами, но вчера стало известно, что в последние месяцы жизни многие из его друзей о нём забыли.

По словам знакомых, в последние месяцы жизни Попов особенно нуждался в общении — оно придавало ему силы.