Следователь Арбузова объяснила странную записку и появление Усольцева в соцсетях

В доме семьи Усольцевых, пропавшей без вести во время похода в тайге, не находили подозрительных предметов, заявила «АиФ» представитель СК по Красноярскому краю и Хакасии Юлия Арбузов.

Так она прокомментировала информацию об обнаружении блокнота, в котором якобы была запись: «Чтобы уйти, надо вернуться».

«Никаких записей и вообще подозрительных вещей в доме обнаружено не было», — уточнила Арбузова.

Также она пояснила, что вероятное появление Сергея Усольцева в соцсетях связано с тем, что его рабочий телефон включали во время поисков.

Следователь добавила, что новых зацепок в деле пока нет, специалисты считают основной версией несчастный случай.