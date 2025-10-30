В Рыбновском районе директор закупил аппаратуру в обход торгов и получил штраф

Проверка прокуратуры в Рыбновском районе вскрыла нарушения с закупками в рамках национального проекта «Семья». Одно из бюджетных учреждений уличили в попытке обойти закон при приобретении дорогостоящего оборудования. Подробности сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Как выяснилось, учреждению понадобилось музыкальное оборудование на сумму свыше 700 тысяч рублей. Вместо того чтобы провести открытый конкурс, как того требует законодательство о контрактной системе, крупную сделку искусственно «раздробили» на три отдельных договора, каждый из которых заключили с одним и тем же индивидуальным предпринимателем. Такая схема позволила формально соблюсти ограничения по сумме, но по факту полностью исключила конкуренцию.

Уйти от ответственности за нарушение не получилось. Прокуратура установила, что три отдельных договора на самом деле представляют собой одну единую сделку. В адрес учреждения было внесено представление об устранении нарушений, которое было рассмотрено и удовлетворено. Кроме того, за незаконный выбор поставщика персональную ответственность понес руководитель. По постановлению прокурора его привлекли к административной ответственности и оштрафовали.