«Рязаньгоргаз» рассказал об опасных ситуациях, созданных жильцами в домах Рязани 

С начала года в аварийно-диспетчерскую службу (АДС) «Рязаньгоргаз» поступило 1200 аварийных заявок. Среди них 16 пожаров, спровоцированных несоблюдением правил эксплуатации газового оборудования, преимущественно из-за оставления пищи без присмотра на включенных плитах. Кроме того, зарегистрировано 28 случаев прекращения тяги и 16 ситуаций загазованности в жилых помещениях. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Специалисты АДС «Рязаньгоргаз» за истекший период 2025 года зафиксировали 9 случаев самовольной установки и подключения газового оборудования, спровоцировавших ситуации, когда рязанцы вынуждены были звонить 04.

Так, в многоквартирном доме на улице Татарской самовольная замена газового оборудования привела к попаданию воды в систему газоснабжения и, как следствие, к отключению газа в 47 квартирах.

Аналогичная ситуация зафиксирована на улице Братиславской, где по той же причине без газоснабжения остались 2 квартиры.

Несанкционированное подключение водонагревательных колонок, котлов и газовых плит на улицах Новоселов, Бирюзова, Шереметьевской, Храпово, Московском шоссе привело временному отключению приборов до устранения выявленных нарушений.

В квартире на улице Энгельса жильцы, самостоятельно пытаясь ремонтировать варочную панель и водонагревательную колонку, создали ситуацию, опасную для себя и соседей. Многочисленные утечки и несоответствие газоотводящей системы установленным требованиям стали причиной отключения газового оборудования.

Во всех рассмотренных случаях самовольное вмешательство в систему газоснабжения стало причиной прекращения подачи газа, а расходы по устранению последствий аварийных ситуаций и возобновлению газоснабжения были возложены на лиц, допустивших нарушения.