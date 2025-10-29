«МК»: Перед смертью актера Романа Попова бросили его звездные друзья

Знаменитости активно выражают соболезнования в социальных сетях в связи со смертью актёра Романа Попова, известного по роли Мухича в сериале «Полицейский с Рублёвки». В актёрской среде он пользовался большой любовью и дружил со многими звёздами, однако, как стало известно корреспондентам «МК», в последние месяцы жизни многие из его друзей о нём забыли.

«Ромку перед смертью действительно почти все друзья бросили, — рассказали “МК” в окружении актёра. — Когда он тяжело заболел, к нему никто не приезжал и не звонил. Из-за опухоли у него пропало зрение, поэтому он не мог переписываться. Но позвонить можно было — ему бы подали трубку, он бы пообщался. Никто этого не сделал. Только ребята из фестиваля имени Василия Ланового “Алые паруса” навещали его каждую неделю. Мама Ромы говорила им: “Вы единственные, кто его не бросил”».

По словам знакомых, в последние месяцы жизни Попов особенно нуждался в общении — оно придавало ему силы.

«Как же он радовался, когда к нему приезжали гости! Он оживал, шутил, смеялся. Ребята помогали ему вставать, подводили к окну, чтобы он подышал свежим воздухом. Ромка весил немало, но они делали всё, чтобы ему стало легче», — рассказали собеседники издания.

Во время таких встреч актёр часто вспоминал детство и рассказывал истории из своей жизни, стараясь не показывать, как ему тяжело.

«Он понимал, что многие из “звёздных” друзей его бросили. Однажды сказал: “Ну и где они все?” — вспоминал наш источник. — Это было очень грустно. Мы верили, что он поправится: последнее обследование показало улучшение, и у всех появилась надежда. Но, увы, всё закончилось иначе».

Онкологическое заболевание у Романа Попова диагностировали семь лет назад. Тогда врачам удалось добиться ремиссии, однако летом 2025 года его состояние резко ухудшилось. За две недели до смерти медики обнаружили у артиста язву и провели экстренную операцию. Несмотря на успешно прошедшее вмешательство, Попов так и не смог восстановиться.

Сейчас решается вопрос о месте и времени похорон актёра.