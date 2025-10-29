Домашний аляскинский маламут загрыз младенца в Подмосковье

В Подмосковье домашний аляскинский маламут загрыз младенца, сообщает телеграм-канал Baza.

Трагедия произошла в Трёхгорке, куда родители привезли двухмесячного ребёнка к бабушке и дедушке. Малыш находился на улице в коляске, когда на него напал пёс. От полученных травм ребёнок скончался на месте.

По данным «Базы», родственники утверждают, что 11-летний маламут всегда был спокойным и никогда не проявлял агрессии к людям. В момент происшествия животное находилось за закрытой дверью, но сумело вырваться.

Известно, что родители погибшего ребёнка работают в МГУ имени М. В. Ломоносова.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».