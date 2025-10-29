Депутаты Рязанской облдумы контролируют ремонты и строительство в муниципалитетах 

В Рязанской области продолжается строительство, реконструкция, капитальный ремонт социально значимых объектов в рамках национальных проектов, государственных программ, программы поддержки местных инициатив. Парламентарии держат под строгим депутатским контролем качество и сроки выполнения проводимых мероприятий.

Депутат Сергей Кукушкин проинспектировал ход капитального ремонта участка тепловых сетей по улице Соборной города Рязани:

– Напомню, что в текущем году в нашем городе проводится масштабная замена старых труб на новые. При этом от рязанцев регулярно приходят жалобы на неудовлетворительную работу представителей ЖКХ, огромные пробки. По словам представителя подрядной организации, капитальный ремонт тепловых сетей осуществляется согласно графику, объект будет сдан в срок, к 1 ноября 2025 года. Подрядчик отметил, что старые трубы уже давно пришли в негодность. Взял на личный контроль выполнение всех обязательств по проекту.

Николай Игнатов проконтролировал строительство в рамках национального проекта «Семья» нового детского сада в Ряжском районе. Согласно документации современное дошкольное учреждение, рассчитанное на 224 ребёнка, представляет собой трехэтажное здание, в котором предусмотрены кухня, прачечная, медицинский пункт, спортивный и музыкальный залы, грузовой и пассажирский лифты. Предусмотрено проведение работ по благоустройству территории: укладка покрытия проездов и тротуаров, озеленение, установка ограждения. Подрядчик должен закупить необходимое оборудование и мебель для детей, создать игровые и спортивные зоны для воспитанников.

– Этот проект важен для жителей – семей с детьми. Убедился, что все работы идут согласно графику. Последний этап строительства должен быть завершён до 31 августа 2027 года, – сообщил Николай Игнатов.

Кроме того, парламентарий вместе с заместителем главы муниципального района Татьяной Гущиной посетил строительную площадку пожарного депо на три машиноместа в р.п. Александро-Невский. Согласно проекту, новое депо – современное и функциональное здание с просторным гаражом для пожарных машин, зоной для их обслуживания и ремонта. Особые требования к современным системам связи, которые позволяют эффективно координировать действия пожарных и оперативно взаимодействовать с экстренными службами. Все работы финансируются из областного бюджета. Завершение строительства запланировано на 5 ноября 2025 года.

– Депо полностью соответствует всем требованиям безопасности. Оно готово оперативно реагировать на любые чрезвычайные ситуации и станет важной частью системы обеспечения безопасности района. Бригадир подробно рассказал о текущем этапе. Внутри здания уже завершены отделочные работы. В рамках благоустройства территории уложена тротуарная плитка по периметру здания, установлено ограждение, проведено озеленение прилегающей территории: расстелен рулонный газон на площади 1400 кв. м, высажено 90 туй. Жители района с нетерпением ждут открытия нового депо, – прокомментировал депутат.

Николай Игнатов выразил слова признательности всем, кто принял участие в реализации Всероссийского проекта «Аллея российской славы», благодаря которому в Ряжском районе установлены бюсты великим полководцам.

Депутат Роман Иголкин проверил благоустройство дворовых территорий по программе «Формирование комфортной городской среды» в своем избирательном округе:

– Совместно с депутатами городской Думы осмотрел объекты на улице Керамзавода – дома 35 и 37. Особое внимание было уделено ходу ремонта дворовых территорий. На данный момент уже выполнена замена бордюров, идет подготовка основания для последующих этапов. Подрядные организации работают в соответствии с утверждённым графиком. Жители дома 14 на улице Кирпичный проявили активную гражданскую позицию, собрав 67% подписей собственников в поддержку благоустройства своего двора. Их усилия увенчались успехом: летом двор преобразился: обновлены входные группы, отремонтирован тротуар вдоль здания, оборудована удобная парковка. Совместные выезды позволили тщательно контролировать каждый этап выполнения работ. Выражаю благодарность рязанцам за их содействие и неравнодушие!

Парламентарий Владислав Фролов принял участие в рабочем совещании по строительству нового ФАПа в селе Агропустынь:

– Президент Владимир Путин призвал органы власти уделять особе внимание созданию фельдшерско-акушерских пунктов в регионах. До конца года в Рязанской области возведут 22 новых ФАПа. Вместе с первым заместителем главы Рязанского района, депутатом окружной Думы Павлом Грибковым и представителями министерства здравоохранения Рязанской области обсудили ключевые вопросы по проекту и срокам его реализации. Строительство современного фельдшерско-акушерского пункта – важный шаг для улучшения качества медицинского обслуживания жителей села.

Депутаты Рязанской областной Думы продолжают вести на системной основе депутатский контроль во всех муниципальных округах.