Экология, природа, животные

В Рязани раскрыли тайну загадочной гибели глухаря 

Алексей Самохин
@t.me/idulesom_birds

Орнитолог Алёна Фионина, ведущая телеграм-канал «Иду лесом, несу дичь», рассказала «детективную» историю о гибели глухаря в Рязани. 

Погибшего глухаря нашли 27 октября около детской библиотеки в Дашково-Песочне. Информация об этом поступила орнитологам от МЧС. Фионина была на месте через несколько минут. 

Был найден самец глухаря, весом около пяти килограммов, без видимых повреждений на теле. Кровь на клюве могла свидетельствовать о черепно-мозговой травме. 

Сразу же возникли вопросы: как он попал в город, почему погиб?

По данным орнитолога, глухари — обитатели лесов таежного типа, в Рязанской области они живут к северу от Оки, в Мещере. Они встречаются в лесах с ельниками, зеленой моховой подушкой, ручьями, в редко посещаемых людьми местах. Птица эта очень осторожная, лишь в осенний период иногда глухари выходят на дороги клевать камешки. Да весной обезумевшие от брачных инстинктов петухи, бывает, тоже бродят по дорогам и бросаются на машины и людей. 

Фионина отмечает, что на её памяти это первый глухарь, которого нашли в городе Рязани. 

Тайну прояснили местные жители. Женщина видела, как в районе 10 часов утра летящую птицу атаковала стая ворон. Пытаясь уйти от преследования, глухарь на скорости врезался в подоконник дома и упал вниз. Там тушку нашли рязанцы и сообщили об этом в МЧС. 

Труп глухаря отвезли ветеринару на исследование. Обычно в таких случаях организм птицы изначально бывает ослаблен разными инфекциями и паразитами.

