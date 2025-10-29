Среда, 29 октября, 2025
Европа обещает Киеву миллиарды и оружие США

Алексей Самохин
Евросоюз планирует в ближайшее время потратить почти $20 млрд на закупку американского вооружения для Украины. Об этом сообщил посол США при НАТО Мэттью Уитакер. Однако, как отмечает aif.ru, пока нет твёрдых гарантий, что эти средства действительно будут направлены по назначению. Вопрос о финансировании следующего года противостояния с Россией остаётся открытым, но европейские страны активно ищут способы его решить.

Пушки вместо масла

Европа всё более явно встает на путь милитаризации и готовится к возможному столкновению с Россией. Несмотря на экономические трудности, лидеры ЕС продолжают увеличивать расходы на оборону, модернизацию армии и закупку вооружений. По словам еврокомиссара по обороне Андрюса Кубилюса, к 2035 году страны ЕС намерены потратить около €6,8 трлн на военные нужды.

Одновременно в ЕС обсуждают возможность изъятия $160 млрд замороженных российских активов. Всё больше стран блока склоняются к тому, чтобы использовать эти средства для финансирования Украины, несмотря на юридические и репутационные риски.

Помимо российских активов, Евросоюз уже выделил собственные средства. По словам Уитакера, в конце сентября было согласовано $2 млрд на закупку американского оружия для Украины. В ближайшие месяцы к этой сумме могут добавить ещё около $2 млрд — окончательное решение планируется принять на встрече министров иностранных дел ЕС в декабре. В начале 2026 года европейцы намерены изыскать дополнительно $12–15 млрд на закупку критически важных вооружений в США. В целом уже заявленные обязательства составляют от $16 до $19 млрд.

Рано бить тревогу

Тем не менее, по словам военного эксперта Виктора Литовкина, говорить о реальном выделении средств пока преждевременно:  «Пока это всё на уровне разговоров. Никто Киеву денег ещё не дал. Не будем торопиться — дождёмся конкретных решений».

Эксперт подчеркнул, что даже обещанные суммы не окажут серьёзного влияния на ситуацию на фронте. «Украине в основном поставляют устаревшие системы вооружений, которые уже не нужны западным странам. Их эффективность в современных условиях, особенно в войне дронов, ограничена. Новая техника самим западным армиям необходима, поэтому её придерживают. Единственное, что действительно имеет значение, — поставки систем ПВО вроде Patriot», — заключил Литовкин.

