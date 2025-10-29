Студенческий слёт Движения Первых соберёт более 100 студентов Рязанской области

28 октября в Доме молодёжи (г.Рязань, пл.Соборная, 14) пройдёт Студенческий слёт Движения Первых. Участниками станут более 100 студентов из РГУ им. С.А. Есенина, РязГМУ им. И.П.Павлова, Рязанского педагогического колледжа, Рязанского колледжа электроники и других учреждений.

На слёте соберутся студенты, которые на базе своих вузов и колледжей уже развивают первичные отделения Движения Первых, реализуют проекты и вовлекают в деятельность одногруппников. Для них подготовлена насыщенная просветительская программа, направленная на формирование студенческого сообщества Движения Первых, обмен успешными практиками и создание условий для развития студенческих инициатив.

«Студенты – наши наставники, наши помощники и организаторы, наше обозримое будущее. В Рязани студенты вузов активно включены в проекты Движения. Уверена, на Студенческом слёте им будет, чем поделиться, и чему научиться у сверстников. Студенческие годы в жизни человека лучшие. А если они ещё и в Движении, то приобретают особый окрас», – отметила Татьяна Косачева, Председатель Совета регионального отделения Движения Первых Рязанской области.

В рамках программы Студенческого слёта запланировано несколько ключевых блоков. Стартом мероприятия станет динамичный нетворкинг, специально разработанный для того, чтобы ребята из разных учебных заведений могли быстро и легко познакомиться, найти единомышленников и наладить прочные контакты для последующего плодотворного взаимодействия и обмена опытом.

Ключевое место в программе займёт интерактивная игра «Город Первых», где командам предстоит проявить не только креативность, но и умение работать в команде. Используя подручные материалы, студенты будут «строить» макеты Домов Первых, воплощая в них ценности и направления деятельности Движения. Кульминацией игры станет объединение всех построек в единую систему, что наглядно покажет сильное и взаимосвязанное сообщество.