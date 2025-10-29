Первая в Рязанской области операция по одновременной пересадке почки и поджелудочной железы пройдет в ОКБ

В ОКБ готовятся к уникальной операции — первой в регионе одновременной пересадке почки и поджелудочной железы. Об этом сообщила ГТРК «Ока».

Эта сложная и рискованная операция показана пациентам, страдающим от терминальной стадии почечной недостаточности на фоне сахарного диабета. Подобные операции в России проводятся редко — всего около 30 в год. Чаще всего больных из регионов направляют в Москву для такого вмешательства. При этом возраст не является определяющим фактором.

В ОКБ врачи проведут первую в регионе операцию такого типа совместно с коллегами из центра имени Шумакова. Процедура займет от четырех до пяти часов и будет выполнена в один этап. Перед операцией пациенты пройдут тщательное комплексное обследование.

Напомним, пару дней назад врачи ОКБ Рязани провели 100-ю операцию по трансплантации почки.

