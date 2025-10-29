Следы древнего поселения рязано-окских финнов нашли археологи в Рязанской области

Археологи в Рязанской области нашли следы древнего поселения рязано-окских финнов, о чем сообщил телеграм-канал «Мещёрский тупик».

На прошлой неделе на мысу у берега реки Белой, вблизи села Бельское, прошла экспедиция по изучению древней истории Мещеры под руководством археолога Дмитрия Иванова. Исследование выявило культурный слой и множество обломков керамической посуды.

По итогам раскопок Дмитрий Иванов пришел к выводу, что обнаруженное поселение относится к позднему этапу существования рязано-окских финнов, вероятно, к VII—VIII векам нашей эры.

Среди находок — фрагменты лепных плоскодонных горшков без орнамента с отогнутыми наружу краями, сделанных из ожелезненной глины с добавлением шамота и редко дресвы. Также были найдены несколько фрагментов посуды эпохи раннего железного века I тыс. до н.э., украшенной сетчатыми отпечатками.