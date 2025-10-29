Жителя Рязанской области подозревают в фиктивном руководстве фирмой

В Рязанской области задержан местный житель, подозреваемый в создании юридического лица с использованием поддельных документов. Подробности сообщили в пресс-службе регионального СК.

Сасовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета России по Рязанской области возбуждено уголовное дело в отношении мужчины 1987 года рождения по статье 173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования юридического лица).

По данным следствия, подозреваемый получил небольшое денежное вознаграждение за предоставление своего паспорта для оформления документов. В результате его данные были внесены в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) как данные подставного лица. Мужчина стал участником и формальным руководителем коммерческой организации, при этом фактически не участвовал в управлении её деятельностью.

В рамках расследования проводятся следственные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств преступления и сбор доказательств.

Следственное управление напоминает, что статья 173.2 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за предоставление или приобретение документов, удостоверяющих личность, или использование персональных данных, полученных незаконным путём, если эти действия совершены для создания или реорганизации юридического лица с целью совершения финансовых преступлений.

За данное преступление предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 100 000 до 300 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период от 7 месяцев до 1 года. Также возможно назначение обязательных работ на срок от 180 до 240 часов или исправительных работ на срок до 2 лет.