В Рязанской области повысили транспортный налог

В среду, 29 октября, на заседании Рязанской областной Думы в первом чтении приняли законопроект о повышении транспортного налога.

Заместитель министра экономического развития Галина Крутова отметила, что ставки налога на легковые автомобили, автобусы и мотоциклы в Рязанской области не изменялись уже 12 лет. В связи с этим предложено скорректировать их, чтобы они соответствовали средним показателям по Центральному федеральному округу.

Изменения затронут владельцев 8 категорий транспортных средств. Документ предполагает повышение налога с каждой лошадиной силы для владельцев различных транспортных средств:

• Легковые автомобили мощностью до 100 л.с.: с 10 до 15 рублей.

• Легковые автомобили мощностью свыше 100 до 150 л.с.: с 20 до 25 рублей.

• Мотоциклы и мотороллеры мощностью до 20 л.с.: с 4 до 6 рублей.

• Мотоциклы и мотороллеры мощностью свыше 20 до 30 л.с.: с 6 до 10 рублей.

• Автобусы мощностью до 200 л.с.: с 30 до 40 рублей.

• Автобусы мощностью свыше 200 л.с.: с 60 до 80 рублей.

• Грузовые автомобили мощностью от 100 до 150 л.с.: с 32 до 35 рублей.

• Грузовые автомобили мощностью свыше 150 до 200 л.с.: с 40 до 45 рублей.

Все средства, поступившие от транспортного налога, являются целевыми и направляются в Дорожный фонд Рязанской области. Дополнительные поступления составят 7,3 млн руб. в 2026 году, 125,7 млн руб. – с 2027 года. Учитывая сроки уплаты налога, жителей региона это изменение коснется в 2027 году.

Кроме того, депутаты единогласно приняли изменения в закон, освобождающие участников спецоперации и их родственников от уплаты транспортного налога до конца 2026 года. Это положение действует в регионе уже около двух лет и распространяется также на родителей и супругов погибших в зоне спецоперации.

Парламентарии также рассмотрели предложение министерства экономического развития об освобождении организаций федеральной почтовой связи от транспортного налога и налога на имущество на весь 2026 год. Предполагается, что это улучшит качество предоставляемых ими услуг.