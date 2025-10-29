Центральную улицу Толстого в Старожилово ждет масштабное преображение

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в поселке Старожилово Рязанской области запланирован капитальный ремонт одной из главных транспортных артерий — улицы Толстого. Работы протяженностью 2 километра начнутся в следующем году.

Эта улица является важнейшей для поселка, поскольку соединяет жилые районы с ключевыми социальными объектами: Домом культуры, ЗАГСом, Петропавловской церковью, Пенсионным фондом, а также ведет к парку и пляжу.

В процессе ремонта будет полностью заменено асфальтобетонное покрытие с применением современной технологии холодной регенерации для устройства основания. Планы благоустройства также включают укрепление обочин, организацию тротуаров и полную замену уличного освещения.

Завершение работ и сдача обновленной улицы запланированы на конец августа 2026 года. Реализация проекта позволит создать комфортную и современную среду для жителей и гостей Старожилово, повысив транспортную доступность и качество городской инфраструктуры.