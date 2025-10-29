Бывший участник террористической организации раскаялся в преступлении и готовится к выходу из колонии в Рязанской области

Один из бывших участников террористической организации готовится к освобождению из исправительной колонии №5 в Рязанской области. Он изменил свои радикальные взгляды и признал вину за участие в преступлении, которое не было доведено до конца. Подробности в сюжете ТКР.

Осуждённый рассказал, что был задержан в 2020 году за переписку с участниками террористической организации ИГИЛ (признана террористической и запрещена на территории России) и желание присоединиться к ней. Пять лет назад Олихан (имя изменено) хотел вступить в организацию «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана террористической и запрещена на территории России) и отправиться в Сирию для участия в боевых действиях против правительственных войск. В процессе подготовки он изучал идеологию радикального ислама, методы изготовления и применения огнестрельного оружия, а также получил инструкции от другого участника террористической организации.

Олихан планировал улететь в Турцию, а затем в Сирию. Однако его планы не сбылись, так как он опоздал на рейс из московского аэропорта Внуково, где его задержали сотрудники полиции. В результате он был приговорён к пяти годам лишения свободы, два из которых провёл в тюрьме, а остальные — в исправительной колонии строгого режима.

Теперь Олихан признаёт свою вину, раскаивается и сожалеет о содеянном. Он планирует начать новую жизнь, завести семью и избегать конфликтных ситуаций.

Освобождение Олихана запланировано на март. После этого он будет депортирован в одну из центрально-азиатских республик с запретом на въезд в РФ.