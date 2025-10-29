В Рязани задержали наркодилера с поличным и изъяли 13 закладок

Полицейские отдела уголовного розыска ОМВД России по Октябрьскому району Рязани поймали местного жителя, который распространял синтетические наркотики бесконтактным способом.

По информации оперативников, 27-летний неработающий и ранее несудимый мужчина связался с представителями нелегального наркомагазина. Он получил для распространения крупную партию наркотиков и отправился раскладывать их в тайники.

Во время оперативно-розыскных мероприятий полицейские остановили мужчину в садовом товариществе за Октябрьским городком. При личном досмотре у него были найдены 12 свертков, обмотанных изолентой. Исследование показало, что в них находился мефедрон массой 33 грамма.

В результате работы с задержанным полицейские установили места, где он ранее делал закладки. На территории СНТ, в Олимпийском городке, а также на улицах Полевой и Зубковой были найдены еще 13 аналогичных свертков с наркотиком.

Полицейские изъяли в общей сложности 73 грамма мефедрона, что является значительным количеством для незаконного оборота.

Следователь ОМВД России по Октябрьскому району Рязани возбудил уголовное дело против мужчины по статье 30, часть 3 и статье 228.1, часть 4 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере). Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Полицейские продолжают расследование, чтобы выявить все звенья цепочки распространения наркотиков.