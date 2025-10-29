Конкурс «Мисс и Мистер студенчество Рязанской области» пройдет 5 декабря

В среду, 29 октября, в Доме молодёжи состоялась пресс-конференция, предвосхищающая самое яркое событие года для любого из региональных вузов — конкурс «Мисс и Мистер студенчество Рязанской области». Участники и организаторы собрались вместе на чаепитии, дабы презентовать дату, тему и подробности того, что ждёт самих финалистов и зрителей. Произнесено было в том числе много напутственных слов.

Итак, «Мисс и Мистер студенчество Рязанской области» состоится 5 декабря 2025 года в 19:00 в Рязанском дворце молодёжи. Мисс выбирается в 13 раз, Мистер – в 3, и на сей раз участниками конкурса стали семь пар из наших университетов. Так, например, Политехнический университет будут представлять Татьяна Баранова и Дмитрий Михеев, ФСИН – Диана Дианова и Михаил Романченко, а РГУ им. С.А. Есенина – Дарья Никитина и Никита Родин. К слову о Есенине – тематикой конкурса выбрано именно 130-летие великого рязанского поэта.

Организатором события выступает Союз молодёжи. Его представительница, Анна Назарова, выразила благодарность Рязанскому дворцу молодёжи и Комитету по делам молодёжи, а также тепло побеседовала со студентами, отмечая, что их наверняка ждёт светлое, творческое будущее:

— Мы видим много примеров того, как участники конкурса в будущем продолжают быть активистами и творить невероятные вещи. Это очень ценно.

Речь произнёс и директор Дворца молодёжи Сергей Прошин:

— То, что будет происходить на сцене 5 декабря, станет зрелищным подтверждением ваших творческих способностей… Официально выиграют только один парень и одна девушка, так уж положено по документам. Но на самом деле победителями окажетесь вы все.

Отчасти это правда, поскольку помимо Мисс и Мистера будут определены также Вице-мисс и Вице-мистер.

В качестве заочного этапа ребята уже предоставили свои зачётные книжки с результатами сессий. На финале же студенты покажут творческие номера, в которых продемонстрируют вокальные и танцевальные навыки, ораторское мастерство и не только.

Поближе организаторы познакомились с участниками через беседу о грядущем конкурсе. Так на вопрос о поддержке ответила студентка Медуниверситета Анастасия Макарова:

— Меня очень поддерживают мои родители, родные, близкие. Они говорят, что какой бы ни был результат, для них я – победительница. Разумеется, поддержку оказывает и вуз.

Резюмируя, нас ожидает зрелищное состязание!

Возрастное ограничение: 16+