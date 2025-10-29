Завершен ремонт дороги Спас-Клепики — Рязань

На автодороге Спас-Клепики — Рязань, рядом с мостом через Оку, завершились работы по устранению колейности. Об этом сообщает минтранс Рязанской области.

Ремонтные работы охватили участок длиной 1,7 километра, начиная от поста ДПС Управления Госавтоинспекции УМВД России по Рязанской области и заканчивая мостом.

Обращаем внимание, что на правом ряду действует ограничение скорости в 20 км/ч. Весовые ограничения для грузовиков в 30 тонн остаются прежними. Водителей просят соблюдать правила дорожного движения, быть внимательными и осторожными.