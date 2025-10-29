Среда, 29 октября, 2025
Солистка Рязанского музыкального театра Екатерина Рогожникова стала лауреатом фестиваля «ОпереттаLand»

Анастасия Мериакри
Фото: Рязанский музыкальный театр

На фестивале «ОпереттаLand» солистка Рязанского музыкального театра Екатерина Рогожникова стала лауреатом 3 степени. Об этом сообщает пресс-служба театра.

Кроме того, Екатерина получила приз зрительских симпатий и специальную премию от благотворительного фонда Елены Образцовой за выдающиеся вокальные способности.

В состав жюри конкурса «ОпереттаLand» входят директора и художественные руководители самых престижных театров России, а также известные зарубежные продюсеры и деятели музыкального театра.

Поздравляем Екатерину с успешным дебютом и желаем дальнейших побед!

