Солистка Рязанского музыкального театра Екатерина Рогожникова стала лауреатом фестиваля «ОпереттаLand»

На фестивале «ОпереттаLand» солистка Рязанского музыкального театра Екатерина Рогожникова стала лауреатом 3 степени. Об этом сообщает пресс-служба театра.

Кроме того, Екатерина получила приз зрительских симпатий и специальную премию от благотворительного фонда Елены Образцовой за выдающиеся вокальные способности.

В состав жюри конкурса «ОпереттаLand» входят директора и художественные руководители самых престижных театров России, а также известные зарубежные продюсеры и деятели музыкального театра.

Поздравляем Екатерину с успешным дебютом и желаем дальнейших побед!