Первый канал расскажет о Касимове в эфире программы «Непутёвые заметки»

На Первом канале выйдет новый выпуск программы «Непутёвые заметки» (12+), который будет посвящен Касимову.

Дмитрий Крылов, автор программы о путешествиях, в своей неподражаемой манере расскажет о своих впечатлениях от посещения Касимова в Рязанской области. В программе зрители не только узнают о достопримечательностях города, но и смогут познакомиться с обычаями и традициями местных жителей. Особое внимание будет уделено кулинарным особенностям.

Выпуск, снятый в Касимове, выйдет в эфир 2 ноября в 9:10. Возрастное ограничение 12+.