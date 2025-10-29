Раненую краснокнижную сову подобрали в центре Рязани

В центре Рязани 28 октября подобрали домового сыча. Об этом сообщает орнитолог Елена Фионина.

Как обычно, в конце октября начался ежегодный «осенний совопад». С началом похолодания совиная молодежь и взрослые совы перелетают к более кормным местам. В процессе попадают в города, а здесь бьются о провода, влетают в здания, сбиваются автомобилями, подвергаются нападениям ворон, теряются, становятся уязвимыми и заметными.

«Вчерашний домовый сыч сидел прямо на асфальте. Его подобрали добрые неравнодушные местные жители, связались с нами и доставили прямо ко мне. А вечером после работы я отвезла его к нашей бессменной совоспасательнице, ветврачу и волонтеру Марине. Сейчас сова у нее на обследовании, вопрос о ее дальнейшей судьбе пока далек от разрешения и будет зависеть от состояния ее здоровья», — пояснила Елена Фионина.

Домовый сыч — редкий вид сов, занесенный в Красную книгу Рязанской области (2021). В последние годы их все чаще находят в регионе на гнездовании, а 2025 год, по словам орнитолога, стал рекордным по количеству точек обнаруженных домовых сычей.

«Все мы знаем, что совы, пожалуй, самые милые, красивые и желанные из всех наших птиц. Поэтому к ним всегда повышенное внимание и обычных людей, и орнитологов. Их стараются спасти, если они попали в беду, но их же, увы, норовят раздобыть, купить, продать и вообще вольно или невольно нередко обижают», — отметила специалист.

Если вы видите, что сова не может летать или летает плохо — она нуждается в помощи. Самостоятельно такая птица охотиться не может. Вам может казаться, что если птица улетела — с ней все в порядке, но это не так. Здоровая птица никогда не подпустит человека близко. Если подпустила — у нее серьезные проблемы. Сова не улетает не потому, что она вас не видит — она ранена, больна.

Как действовать, если вы нашли раненую сову: