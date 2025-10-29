Раненую краснокнижную сову подобрали в центре Рязани

В центре Рязани 28 октября подобрали домового сыча. Об этом сообщает орнитолог Елена Фионина.
Как обычно, в конце октября начался ежегодный «осенний совопад». С началом похолодания совиная молодежь и взрослые совы перелетают к более кормным местам. В процессе попадают в города, а здесь бьются о провода, влетают в здания, сбиваются автомобилями, подвергаются нападениям ворон, теряются, становятся уязвимыми и заметными.
«Вчерашний домовый сыч сидел прямо на асфальте. Его подобрали добрые неравнодушные местные жители, связались с нами и доставили прямо ко мне. А вечером после работы я отвезла его к нашей бессменной совоспасательнице, ветврачу и волонтеру Марине. Сейчас сова у нее на обследовании, вопрос о ее дальнейшей судьбе пока далек от разрешения и будет зависеть от состояния ее здоровья», — пояснила Елена Фионина.
Домовый сыч — редкий вид сов, занесенный в Красную книгу Рязанской области (2021). В последние годы их все чаще находят в регионе на гнездовании, а 2025 год, по словам орнитолога, стал рекордным по количеству точек обнаруженных домовых сычей.
«Все мы знаем, что совы, пожалуй, самые милые, красивые и желанные из всех наших птиц. Поэтому к ним всегда повышенное внимание и обычных людей, и орнитологов. Их стараются спасти, если они попали в беду, но их же, увы, норовят раздобыть, купить, продать и вообще вольно или невольно нередко обижают», — отметила специалист.
Если вы видите, что сова не может летать или летает плохо — она нуждается в помощи. Самостоятельно такая птица охотиться не может. Вам может казаться, что если птица улетела — с ней все в порядке, но это не так. Здоровая птица никогда не подпустит человека близко. Если подпустила — у нее серьезные проблемы. Сова не улетает не потому, что она вас не видит — она ранена, больна.
Как действовать, если вы нашли раненую сову:
- Ловить сову следует руками или одеялом, полотенцем. При этом стараться не повредить ни птицу, ни свои руки и лицо. Пойманную сову сажать в коробку, не в клетку.
- Пить и есть сове давать нельзя! Поить нельзя, чтобы не спровоцировать отек мозга, возможный при черепно-мозговых травмах. Кормить сов можно только специальным кормом — мышами. Никаких мясных продуктов, субпродуктов, хлеба, куриных грудок и прочего им нельзя.
- После того, как сова поймана и сидит в коробке — сфотографировать и снять на видео птицу и ее поведение. Далее — ищите орнитологов или волонтеров в районе.
- Письмо волонтерам и орнитологам должно быть максимально кратким и понятным. Это сильно сэкономит время на выяснении обстоятельств.