Доброволец из Подмосковья после 18-летия отправился в зону СВО вслед за братом

В подмосковной Балашихе кипит жизнь в пункте отбора на военную службу. Каждый день сюда стекаются добровольцы со всей России и даже из стран СНГ. Все они рвутся заключить контракт с Минобороны. Люди говорят, что это не импульс, а твердый шаг к охране интересов страны и обеспечению будущего для новых поколений, пишет REGIONS.

Одним из таких ребят оказался 18-летний Николай. Парень приехал прямиком из Бишкека, столицы Киргизии. Едва отметив совершеннолетие в начале октября, он тут же приобрел билет до Москвы. И вот, уже через несколько дней, он стоял на пороге подмосковного пункта отбора.

Николай поделился, что о его настоящих планах знала только сестра. Она отнеслась к его шагу с полным пониманием. Родителям же он сказал, что уезжает на год в Москву на заработки, чтобы лишний раз их не тревожить. По профессии парень — автослесарь, успел немного поработать на станции техобслуживания. Но все это отошло на второй план.

Как объяснил сам доброволец, его решение напрямую связано с семьей. С 2024 года на передовой находится его двоюродный брат. Николай просто ждал своего восемнадцатилетия, чтобы получить возможность встать в один строй с родственником и его товарищами.

«Я ни секунды не сомневался в своем решении подписать контракт. Наоборот, здесь, в подмосковном Центре специальной подготовки „Витязь“, я окончательно убедился, что военная служба — это мое дело», — уверенно говорит он.