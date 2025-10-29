Четверг, 30 октября, 2025
6 C
Рязань
Новости России

Эксперт рассказал, что такое «Посейдон» и почему его так боятся

Алексей Самохин
Изображение сгенерировано нейросетью

Президент России Владимир Путин 29 октября, во время визита в госпиталь имени Мандрыка, сделал заявление об огромном успехе в разработке новейших вооружений. Речь зашла о подводном беспилотном аппарате «Посейдон», который прошел ключевой этап испытаний. По словам главы государства, впервые удалось не просто запустить аппарат с подлодки-носителя, но и активировать его собственную атомную энергетическую установку в движении.

Технологический прорыв

Владимир Путин отдельно отметил, что «Посейдон» — это оружие, не имеющее аналогов на планете. Его характеристики по скорости хода и глубине погружения остаются непревзойденными. Мощность аппарата настолько велика, что превосходит даже новейшую межконтинентальную ракету «Сармат». При этом его ядерный реактор, будучи в сотню раз компактнее, чем у атомной субмарины, обладает колоссальной производительностью. Президент заверил, что существующие на сегодня средства перехвата перед «Посейдоном» абсолютно бессильны. Работы над всем комплексом, включая атомные подлодки-носители, уже подходят к финалу, а экипажи активно осваивают грозное оружие.

Анатомия подводного дрона

Военный эксперт, капитан 1 ранга Василий Дандыкин, пояснил, что «Посейдон» корректно называть атомным подводным дроном стратегического назначения. В его управлении задействованы элементы искусственного интеллекта, а сердцем, как и у крылатой ракеты «Буревестник», является ядерный двигатель.

От обычных субмарин аппарат отличает почти безграничная глубина погружения. По известным данным, его рабочая глубина может доходить до километра, где обнаружить его становится практически невыполнимой задачей. К этому добавляются и чрезвычайно высокие для подводного аппарата скоростные показатели. Это не просто торпеда, а полностью самостоятельный дрон.

Для такого уникального оружия созданы и специальные носители. По словам эксперта, главным из них является подводная лодка «Белгород». Ее корпус, изначально построенный по проекту «Антей» (как у «Курска»), был кардинально переоборудован именно под «Посейдоны». Также в качестве носителя называется атомная подлодка «Хабаровск», и не исключено, что к ним присоединится еще один корабль. Это целая многоцелевая океанская система, а не единичное изделие.

Гарантия ответного удара

Двигатели нового поколения позволяют аппарату находиться в воде практически бесконечно. В Пентагоне компетентные специалисты прекрасно осознают всю серьезность этого факта. Не зря «Посейдон» называют оружием «Судного дня». Он способен очень долго двигаться к цели, обеспечивая гарантию ответного удара с катастрофическими для противника последствиями. 

«Условно говоря, никого уже не останется, а „Посейдон“ будет плыть к своей цели», — рисует картину эксперт.

Что касается возможной зоны боевого дежурства, то это, вероятнее всего, будут просторы в районе Камчатки. Боевая часть, по оценкам, может исчисляться мегатоннами. Взрыв такой мощности у побережья способен спровоцировать суперцунами, которое попросту смоет крупный прибрежный город. Запускаться аппарат может с носителя, но существуют и предположения, что он способен долгое время лежать на грунте в режиме ожидания. Впрочем, это уже область догадок, так как полные характеристики составляют государственную тайну.

