Новости России

Стоимость зимних шин в России выросла на 24%

Анастасия Мериакри
Фото: Изображение от senivpetro на Freepik

В 2025 году стоимость нового комплекта зимней резины выросла почти на 24% по сравнению с предыдущим годом. Об этом пишет издание «Известия», ссылаясь на аналитиков «Мегамаркета».

Зимние шины остаются самой значительной статьей расходов при подготовке автомобиля к зиме, отмечают эксперты. Средний чек на новый комплект в 2025 году составил 35 527 рублей. Цены выросли во всех категориях: отечественные шины подорожали на 32% (до 21 200 рублей), европейские, японские и американские — на 22% (до 59 540 рублей), а китайские — всего на 1% (до 29 100 рублей).

Эксперты «Мегамаркета» объясняют рост цен на зимние шины неурожаем натурального каучука и ограничениями в производстве синтетического сырья.

Большинство российских водителей предпочитают более доступные варианты. 85% покупателей выбирают шины стоимостью до 15 тысяч рублей за штуку, 13% согласны потратить от 15 до 30 тысяч рублей, и только 2% приобретают премиальные модели дороже 30 тысяч рублей.

38% россиян покупают зимнюю резину в середине августа, 37% — в сентябре, но пик спроса приходится на первые недели октября, когда продажи достигают более 51% от общего объема. Преимущественно шины покупают мужчины — их доля среди покупателей составляет 77%.

Аналитики «Мегамаркета» рассчитали среднюю стоимость базового набора для подготовки автомобиля к зиме: 5 литров моторного масла, антифриз, жидкость для стеклоомывателя и набор фильтров. Этот набор обойдется в среднем в 8 400 рублей.

Самые читаемые материалы

Кино и ТВ

Умер актёр Роман Попов, сыгравший Мухича

По данным источника, Роман скончался 28 октября. 
Происшествия

У ДС «Олимпийский» в Рязани обнаружен труп

Обстоятельства смерти человека на данный момент неизвестны. 
Новости России

Российские войска захватили весь украинский кокс

Эксперт: Зеленский «кинул» Лондон и Вашингтон с угольными месторождениями
Происшествия

Массовое отключение электроэнергии произойдет в Рязани 29 октября из-за работ по обрезке деревьев

В связи с проведением работ по обрезке ветвей деревьев с 09:00 до 16:00.
Кино и ТВ

Друг Романа Попова рассказал о последней встрече с актёром

Помимо основного заболевания, у Попова появились сопутствующие проблемы. Сильно истощённый болезнью организм дал сбой — начались неприятности с желудком, практически пропало зрение.

Последние новости

Угроза атаки БПЛА объявлена в Рязанской области

На время угрозы атаки БПЛА рязанцам советуют не подходить к окнам.

Эксперт рассказал, что такое «Посейдон» и почему его так боятся

Работы над всем комплексом, включая атомные подлодки-носители, уже подходят к финалу, а экипажи активно осваивают грозное оружие.

Доброволец из Подмосковья после 18-летия отправился в зону СВО вслед за братом

Николай просто ждал своего восемнадцатилетия, чтобы получить возможность встать в один строй с родственником и его товарищами.

Гороскоп на 30 октября: прогноз для всех знаков зодиака

Звёзды советуют не терять оптимизма — даже небольшие шаги вперёд имеют значение. Доверяйте интуиции, но не забывайте про детали

Раненую краснокнижную сову подобрали в центре Рязани

В последние годы их все чаще находят в регионе на гнездовании, а 2025 год, по словам орнитолога, стал рекордным по количеству точек обнаруженных домовых сычей.

Жителя Рязанской области подозревают в фиктивном руководстве фирмой

В рамках расследования проводятся следственные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств преступления и сбор доказательств.

Следы древнего поселения рязано-окских финнов нашли археологи в Рязанской области

Среди находок — фрагменты лепных плоскодонных горшков без орнамента

В Рязанской области повысили транспортный налог

Изменения затронут владельцев 8 категорий транспортных средств и вступят в силу с 2027 года.

Перепись речных бобров проводят в Окском заповеднике

В ходе исследования на маршруте наблюдений были обнаружены характерные погрызы бобров.

На дороге у моста через Оку в Рязани убрали колеи

Ремонтные работы охватили участок длиной 1,7 километра

Солистка Рязанского музыкального театра Екатерина Рогожникова стала лауреатом фестиваля «ОпереттаLand»

Кроме того, Екатерина получила приз зрительских симпатий.

Первая в Рязанской области операция по одновременной пересадке почки и поджелудочной железы пройдет в ОКБ

Эта сложная и рискованная операция показана пациентам, страдающим от терминальной стадии почечной недостаточности на фоне сахарного диабета.

Первый канал расскажет о Касимове в эфире программы «Непутёвые заметки»

В программе зрители не только узнают о достопримечательностях города, но и смогут познакомиться с обычаями и традициями местных жителей.

Конкурс «Мисс и Мистер студенчество Рязанской области» пройдет 5 декабря

Мисс выбирается в 13 раз, Мистер – в 3, и на сей раз участниками конкурса стали семь пар из наших университетов.

В Рязани задержали наркодилера с поличным и изъяли 13 закладок

27-летний неработающий и ранее несудимый мужчина связался с представителями нелегального наркомагазина.