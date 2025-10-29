Стоимость зимних шин в России выросла на 24%

В 2025 году стоимость нового комплекта зимней резины выросла почти на 24% по сравнению с предыдущим годом. Об этом пишет издание «Известия», ссылаясь на аналитиков «Мегамаркета».

Зимние шины остаются самой значительной статьей расходов при подготовке автомобиля к зиме, отмечают эксперты. Средний чек на новый комплект в 2025 году составил 35 527 рублей. Цены выросли во всех категориях: отечественные шины подорожали на 32% (до 21 200 рублей), европейские, японские и американские — на 22% (до 59 540 рублей), а китайские — всего на 1% (до 29 100 рублей).

Эксперты «Мегамаркета» объясняют рост цен на зимние шины неурожаем натурального каучука и ограничениями в производстве синтетического сырья.

Большинство российских водителей предпочитают более доступные варианты. 85% покупателей выбирают шины стоимостью до 15 тысяч рублей за штуку, 13% согласны потратить от 15 до 30 тысяч рублей, и только 2% приобретают премиальные модели дороже 30 тысяч рублей.

38% россиян покупают зимнюю резину в середине августа, 37% — в сентябре, но пик спроса приходится на первые недели октября, когда продажи достигают более 51% от общего объема. Преимущественно шины покупают мужчины — их доля среди покупателей составляет 77%.

Аналитики «Мегамаркета» рассчитали среднюю стоимость базового набора для подготовки автомобиля к зиме: 5 литров моторного масла, антифриз, жидкость для стеклоомывателя и набор фильтров. Этот набор обойдется в среднем в 8 400 рублей.

Читайте также:

Водителей с номерами без флага России начнут штрафовать

Эксперт рассказал, какие шины ни в коем случае нельзя использовать

Новый утильсбор увеличит цены на автомобили мощнее 160 л. с. на 25-50%