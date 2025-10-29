В Госдуме раскритиковали Минтруд за попытку ввезти в Россию больше мигрантов

Плохо, что увеличение квоты на привлечение квалифицированных иностранных работников происходит без снижения числа мигрантов, въезжающих в Россию бесконтрольно. Об этом в беседе с изданием «Абзац» заявил заместитель председателя комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев.

Ранее министерство труда России предложило с 2026 года увеличить квоту на привлечение квалифицированных иностранных специалистов на 20%. В ведомстве уточнили, что большинство заявок поступило от промышленных предприятий.

«Речь идёт о мигрантах из визовых стран, приезжающих по целевому набору, и это, в целом, неплохо. Это лучше, чем свободное блуждание по России в поисках работы, как это происходит с выходцами из Средней Азии. Но увеличение этой квоты не сопровождается снижением числа мигрантов из безвизовых стран — их реальное количество неизвестно. Можно предположить, что общее число иностранных работников в стране возрастёт», — отметил Матвеев.

Депутат выразил сожаление, что Минтруд делает ставку на внешнюю миграцию, а не на использование внутренних трудовых ресурсов, повышение зарплат и рост производительности труда.

«Одна из причин роста числа мигрантов — стремление бизнеса к сверхприбыли за счёт дешёвой рабочей силы. Понятно, что российское общество воспринимает это отрицательно. Однако экономический блок, годами повторяя мантру о нехватке рабочих рук, приучил общественное мнение к мысли, что без завоза мигрантов страна не справится», — добавил Матвеев.

Материалы по теме: Натурализованная иностранка фиктивно прописала в Рязани шестерых мигрантов

Мигранты играли в бейсбол на мемориале воинам Великой Отечественной под Тулой