Железнодорожники провели профилактические акции на переездах в Рязанской области

Железнодорожники провели профилактические акции «Внимание, переезд!» в Рязани, а также в Старожиловском и Кораблинском районах Рязанской области.

Работники стальной магистрали напомнили автолюбителям о правилах пересечения железнодорожных путей и особенностях проследования через переезд в зимний период, рассказали о тяжести последствий ДТП и об ответственности за нарушения ПДД, а также вручили информационные листовки и сувенирную продукцию.

С начала 2025 года на переездах МЖД в Рязанской области не было зарегистрировано ДТП на переездах. В 2024 году в ноябре произошел один случай столкновения автотранспорта с подвижным составом. Виновником ДТП стал водитель автомобиля, который грубо нарушил правила дорожного движения, пытаясь проехать через переезд на запрещающий сигнал светофора.

Московская железная дорога призывает водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, не пересекать железнодорожные переезды на запрещающий сигнал светофора. Необходимо помнить: безопасность на дороге – это общая задача, требующая внимания и дисциплинированности от каждого.