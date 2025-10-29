Россиянам объяснили, как спасти семью с помощью церкви 

Решение кризиса в отношениях можно найти в церкви, заявил NEWS.ru депутат Брянской областной думы и председатель общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. При этом, по его словам, ответственность за поступки всегда остаётся на самом человеке.

«Для верующего храм — это место молитвы, покаяния и поиска духовного совета, а не пункт, где можно решить все житейские проблемы за один визит. Церковь учит нас с ответственностью подходить к своим поступкам и отношениям. Если пара переживает трудный период, то, конечно, стоит прийти к священнику за мудрым советом, попросить благословения на поиск верного пути», — отметил Иванов.

Он подчеркнул, что самое важное — искреннее стремление понять себя и сложившуюся ситуацию. Священник может помочь взглянуть на проблему с духовной стороны, предложить совместную молитву или беседу, но окончательное решение остаётся за тем, кто обратился за помощью.

«Наша вера даёт всё необходимое, чтобы с миром в душе пережить даже самые тяжёлые расставания. Обращение к Богу, исповедь и причастие — это настоящая опора, которая помогает не поставить точку, а открыть новый чистый лист в жизни. Истинное завершение происходит в сердце — через смирение и прощение», — резюмировал Иванов.