ГАИ сообщила подробности жёсткого ДТП с грузовиками в Рязани 

Пресс-служба УГИБДД Рязанской области сообщила подробности ДТП с участием двух большегрузов на окраине Рязани.

Авария случилась 28 октября, в 01:35, на 201-м километре автодороги М5 «Урал». По предварительным данным, 62-летний водитель из Рязани, ехавший за рулём грузовика «Рено», наехал на стоящий перед регулируемым перекрестком грузовой автомобиль «Вольво» под управлением 52-летнего жителя Пензы.

Водителя-рязанца с места происшествия доставили в больницу.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.