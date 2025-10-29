Среда, 29 октября, 2025
Задержан стрелявший в девушку-подростка из газового пистолета в Петербурге

Алексей Самохин
В Санкт-Петербурге полицейские задержали нетрезвого мужчину, обстрелявшего девушку-подростка из газового пистолета во дворе на проспекте Кузнецова. Об этом сообщила пресс-служба городского управления МВД.

27 октября в 22:12 в полицию Красносельского района поступило сообщение о стрельбе возле дома №17 по проспекту Кузнецова. Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что примерно за час до этого на детской площадке к четырём 16-летним девушкам подошёл мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Он спровоцировал ссору и во время конфликта выстрелил из газового пистолета в сторону одной из девушек, после чего скрылся.

Пострадавшая обратилась за медицинской помощью с ожогом роговицы глаза.

Тем же вечером полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 48-летний неработающий житель дома 69/1 по Ленинскому проспекту.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»). Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.

