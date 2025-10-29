На константиновском направлении в ДНР ситуация на поле боя заметно изменилась. Российские военные всё реже сталкиваются с пулёвыми ранениями — и причина этому, как ни странно, кроется в поведении противника.

Военнослужащий с позывным «Орин» поделился с РИА Новости свежими наблюдениями прямо с передовой. По его словам, боевики ВСУ при наступлении российских бойцов зачастую предпочитают отступать — и это напрямую влияет на характер ранений.

«Пулевых ранений сейчас как таковых нет, потому что быстро убегают они», — объясняет «Орин». Основную угрозу теперь представляют мины — именно из‑за них российские военнослужащие в основном и получают ранения.

Работа эвакуационных групп — это отдельный, крайне напряжённый сюжет. Бойцы действуют в условиях постоянной опасности: в небе кружат вражеские беспилотники и авиация. Каждая операция по спасению раненого — это сложнейший пазл, где нет права на ошибку.

Как это выглядит на практике? Группа эвакуации двигается вместе со штурмовиками. Если бойца ранило, товарищи тут же бросаются на помощь: подхватывают, ищут укрытие. Там — быстрая оценка состояния, остановка крови, обезболивание, слова поддержки. Всё это — на фоне грохота боя и угрозы с воздуха.

«Один постоянно контролирует небо», — подчёркивает «Орин». Это критически важно: дроны ВСУ («птицы», как их называют на фронте) не дают расслабиться ни на секунду.

Схема работы выстроена чётко:

сначала — забрать раненого;

затем — оказать первую помощь;

после — успокоить.

Дальше — сортировка по степени тяжести. Лёгких оставляют в укрытии, а группа движется дальше — к тем, кому нужна срочная эвакуация. Тяжёлых бойцов вывозят в первую очередь.

Финал операции — доставка раненого до точки вывоза. Но это уже после того, как состояние стабилизировано, а жизнь спасена. Именно так, шаг за шагом, под огнём и в постоянном напряжении, работают эвакуационные группы на константиновском направлении.