В МАХ появился канал для оповещения жителей Рязанской области

Жители Рязанской области теперь могут быть в курсе событий, влияющих на безопасность, буквально в пару кликов. В мессенджере МАХ появился официальный канал «Оповещение Рязанская область».

Что это значит на практике? Больше не нужно искать информацию по разным источникам — всё самое важное будет приходить прямо в мессенджер. Подписчики получат доступ к коротким, чётким сообщениям от властей.

Какие темы освещаются:

чрезвычайные ситуации;

погодные условия;

обстановка, связанная с БПЛА.

Инициатором создания канала выступило министерство цифрового развития, информационных технологий и связи Рязанской области. Цель простая, но важная: дать жителям удобный способ получать проверенную информацию из первых рук. Никаких слухов и домыслов — только официальные данные на мобильных устройствах.

Чтобы начать получать оповещения, достаточно перейти по ссылке и подписаться на канал.