Вильфанд рассказал о погоде в ноябре — ожидаются аномалии и перепады температур

Ноябрь 2025 года обещает стать непростым с точки зрения погоды. Метеорологи фиксируют признаки аномалий: резкие температурные скачки, обильные осадки и неустойчивые атмосферные процессы.
Москва: облака, дожди и тихое солнце
В первой половине ноября столицу накроет облачная пелена с периодическими дождями. Такой прогноз даёт научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Что ещё ожидать:
- Рост давления. Антициклональная циркуляция поднимет показатели на 10–15 мм рт. ст. по сравнению с начальным периодом месяца.
- Просветы солнца. Когда насыщенные влагой воздушные массы с запада столкнутся с высоким давлением, осадки сойдут на нет.
- Слабый ветер. Без существенных осадков атмосфера останется спокойной.
- Температура. Тем не менее общий температурный фон удержится на 1–1,5 °C выше нормы.
Санкт‑Петербург: дождливый сценарий
В Питере картина схожа, но с нюансами. Давление останется близким к норме — антициклональная циркуляция здесь не столь выражена. Главный сюрприз — высокая вероятность осадков: до 80 %. Горожан ждут сырые и пасмурные дни.
Юг России: непогода и постепенное охлаждение
На юге страны ноябрь начнётся с ненастья.
Краснодарский край. Сильные дожди и порывистый ветер.
Крым, Ставрополь, Ростов, черноморское побережье. Температура медленно идёт вниз. Сильная облачность сглаживает суточные колебания, а низкое давление держит атмосферу в напряжении.
К четвергу ситуация стабилизируется:
- ветер стихнет;
- появятся солнечные окна;
- ночи станут прохладнее — в континентальных районах до +5…+8 °C.
Сочи: тепло, но не для купания
В Сочи сохранится относительно комфортная температура: +17…+18 °C. Однако вода остаётся прохладной, так что купальный сезон закрыт.
После ледяного октября со снегопадами в Омской, Томской, Новосибирской и Кемеровской областях наступит потепление. Первые три недели ноября принесут заметный рост температуры — контраст с предыдущим месяцем будет разительным.
Калининградская область: мягко и с дождями
Здесь ожидается наиболее благоприятная погода в стране. Тепло сохранится, но без радикальных рекордов. Не обойдётся и без осадков — небольшие дожди время от времени будут напоминать о себе.
Дальний Восток: от ливней к солнцу
Регион остаётся в зоне активной циклонической деятельности. Сильные осадки — пока главный тренд. Однако постепенно погода начнёт улучшаться:
- высокое давление не прогнозируется;
- солнечные дни станут чаще.
Ноябрь 2025 года не обещает единообразия. Где‑то — дожди и холод, где‑то — почти летнее тепло. Главное — следить за обновлениями: атмосферные процессы остаются нестабильными.