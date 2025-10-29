Вильфанд рассказал о погоде в ноябре — ожидаются аномалии и перепады температур

Ноябрь 2025 года обещает стать непростым с точки зрения погоды. Метеорологи фиксируют признаки аномалий: резкие температурные скачки, обильные осадки и неустойчивые атмосферные процессы.

Москва: облака, дожди и тихое солнце

В первой половине ноября столицу накроет облачная пелена с периодическими дождями. Такой прогноз даёт научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Что ещё ожидать:

Рост давления. Антициклональная циркуляция поднимет показатели на 10–15 мм рт. ст. по сравнению с начальным периодом месяца.

Антициклональная циркуляция поднимет показатели на 10–15 мм рт. ст. по сравнению с начальным периодом месяца. Просветы солнца. Когда насыщенные влагой воздушные массы с запада столкнутся с высоким давлением, осадки сойдут на нет.

Когда насыщенные влагой воздушные массы с запада столкнутся с высоким давлением, осадки сойдут на нет. Слабый ветер. Без существенных осадков атмосфера останется спокойной.

Без существенных осадков атмосфера останется спокойной. Температура. Тем не менее общий температурный фон удержится на 1–1,5 °C выше нормы.

Санкт‑Петербург: дождливый сценарий

В Питере картина схожа, но с нюансами. Давление останется близким к норме — антициклональная циркуляция здесь не столь выражена. Главный сюрприз — высокая вероятность осадков: до 80 %. Горожан ждут сырые и пасмурные дни.

Юг России: непогода и постепенное охлаждение

На юге страны ноябрь начнётся с ненастья.

Краснодарский край. Сильные дожди и порывистый ветер.

Крым, Ставрополь, Ростов, черноморское побережье. Температура медленно идёт вниз. Сильная облачность сглаживает суточные колебания, а низкое давление держит атмосферу в напряжении.

К четвергу ситуация стабилизируется:

ветер стихнет;

появятся солнечные окна;

ночи станут прохладнее — в континентальных районах до +5…+8 °C.

Сочи: тепло, но не для купания

В Сочи сохранится относительно комфортная температура: +17…+18 °C. Однако вода остаётся прохладной, так что купальный сезон закрыт.

После ледяного октября со снегопадами в Омской, Томской, Новосибирской и Кемеровской областях наступит потепление. Первые три недели ноября принесут заметный рост температуры — контраст с предыдущим месяцем будет разительным.

Калининградская область: мягко и с дождями

Здесь ожидается наиболее благоприятная погода в стране. Тепло сохранится, но без радикальных рекордов. Не обойдётся и без осадков — небольшие дожди время от времени будут напоминать о себе.

Дальний Восток: от ливней к солнцу

Регион остаётся в зоне активной циклонической деятельности. Сильные осадки — пока главный тренд. Однако постепенно погода начнёт улучшаться:

высокое давление не прогнозируется;

солнечные дни станут чаще.

Ноябрь 2025 года не обещает единообразия. Где‑то — дожди и холод, где‑то — почти летнее тепло. Главное — следить за обновлениями: атмосферные процессы остаются нестабильными.