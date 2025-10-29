Решили обновить гаджет и продать старый смартфон? Отличная идея! Но прежде чем отдавать устройство в чужие руки, важно позаботиться о самом главном — ваших личных данных. Рассказываем пошагово, как грамотно «обезличить» смартфон на Android и iOS, чтобы ничего не осталось в памяти устройства.

Как очистить Android‑смартфон

1. Проверьте шифрование

Современные Android‑устройства шифруют данные автоматически. Но если у вас старая модель, эта функция может быть отключена — а значит, удалённые файлы реально восстановить.

Как проверить:

откройте «Настройки»;

перейдите в «Безопасность»;

найдите пункт «Шифрование».

Если функция неактивна — включите и дождитесь завершения процесса.

2. Удалите аккаунты

Google‑аккаунт, профили Samsung, Huawei, Xiaomi — всё это нужно стереть вручную. Иначе новый владелец не сможет активировать устройство.

Что делать:

зайдите в «Аккаунты» в настройках;

удалите каждую учётную запись по очереди.

3. Сделайте сброс к заводским настройкам

Это обязательный этап полной очистки.

Порядок действий:

откройте «Настройки»;

выберите «Система»;

перейдите в «Сброс»;

нажмите «Удаление всех данных (сброс к заводским настройкам)».

После завершения процесса телефон перезагрузится.

4. Перезапишите память

Хитрость, которая сделает восстановление данных практически невозможным:

после сброса не настраивайте телефон;

включите камеру и снимайте видео, пока не заполнится память;

выполните сброс ещё раз.

Так вы перезапишете свободные блоки памяти, где могли остаться следы ваших файлов.

Как подготовить iPhone к продаже

1. Отключите защиту

Без этого новый владелец не сможет активировать устройство.

Пошагово:

откройте «Настройки»;

нажмите на своё имя вверху экрана;

внизу выберите «Выйти»;

введите пароль Apple ID для подтверждения.

Не забудьте отключить «Найти iPhone» — это критически важно!

2. Стирайте контент

Используйте встроенную функцию полной очистки:

зайдите в «Настройки»;

выберите «Основные»;

перейдите в «Передача или сброс iPhone»;

нажмите «Стереть контент и настройки».

После подтверждения все данные исчезнут, а iPhone вернётся к заводскому состоянию.

3. Проверьте результат

После сброса включите телефон и посмотрите на экран приветствия. Если появилось окно активации — всё прошло успешно.

Важно: не подключайтесь к устройству повторно!

Маленькие, но важные детали

SIM‑карта. Лучше извлечь её и хранить отдельно или утилизировать безопасным способом.

Лучше извлечь её и хранить отдельно или утилизировать безопасным способом. SD‑карта. Если есть — отформатируйте или оставьте себе.

Готово! Теперь ваш старый смартфон действительно «чистый», а личные данные — в безопасности. Новый владелец получит устройство в идеальном состоянии, а вы — спокойствие за свою цифровую жизнь.

Инструкция подготовлена на основе материала Киберполиции России.