Решили обновить гаджет и продать старый смартфон? Отличная идея! Но прежде чем отдавать устройство в чужие руки, важно позаботиться о самом главном — ваших личных данных. Рассказываем пошагово, как грамотно «обезличить» смартфон на Android и iOS, чтобы ничего не осталось в памяти устройства.
Как очистить Android‑смартфон
1. Проверьте шифрование
Современные Android‑устройства шифруют данные автоматически. Но если у вас старая модель, эта функция может быть отключена — а значит, удалённые файлы реально восстановить.
Как проверить:
- откройте «Настройки»;
- перейдите в «Безопасность»;
- найдите пункт «Шифрование».
Если функция неактивна — включите и дождитесь завершения процесса.
2. Удалите аккаунты
Google‑аккаунт, профили Samsung, Huawei, Xiaomi — всё это нужно стереть вручную. Иначе новый владелец не сможет активировать устройство.
Что делать:
- зайдите в «Аккаунты» в настройках;
- удалите каждую учётную запись по очереди.
3. Сделайте сброс к заводским настройкам
Это обязательный этап полной очистки.
Порядок действий:
- откройте «Настройки»;
- выберите «Система»;
- перейдите в «Сброс»;
- нажмите «Удаление всех данных (сброс к заводским настройкам)».
После завершения процесса телефон перезагрузится.
4. Перезапишите память
Хитрость, которая сделает восстановление данных практически невозможным:
- после сброса не настраивайте телефон;
- включите камеру и снимайте видео, пока не заполнится память;
- выполните сброс ещё раз.
Так вы перезапишете свободные блоки памяти, где могли остаться следы ваших файлов.
Как подготовить iPhone к продаже
1. Отключите защиту
Без этого новый владелец не сможет активировать устройство.
Пошагово:
- откройте «Настройки»;
- нажмите на своё имя вверху экрана;
- внизу выберите «Выйти»;
- введите пароль Apple ID для подтверждения.
Не забудьте отключить «Найти iPhone» — это критически важно!
2. Стирайте контент
Используйте встроенную функцию полной очистки:
- зайдите в «Настройки»;
- выберите «Основные»;
- перейдите в «Передача или сброс iPhone»;
- нажмите «Стереть контент и настройки».
После подтверждения все данные исчезнут, а iPhone вернётся к заводскому состоянию.
3. Проверьте результат
После сброса включите телефон и посмотрите на экран приветствия. Если появилось окно активации — всё прошло успешно.
Важно: не подключайтесь к устройству повторно!
Маленькие, но важные детали
- SIM‑карта. Лучше извлечь её и хранить отдельно или утилизировать безопасным способом.
- SD‑карта. Если есть — отформатируйте или оставьте себе.
Готово! Теперь ваш старый смартфон действительно «чистый», а личные данные — в безопасности. Новый владелец получит устройство в идеальном состоянии, а вы — спокойствие за свою цифровую жизнь.
Инструкция подготовлена на основе материала Киберполиции России.