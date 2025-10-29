63‑летняя москвичка умерла в Индии после нескольких дней болезни

Трагический случай произошёл с российской туристкой в Индии. 63‑летняя Татьяна из Москвы скончалась в местной больнице — предположительной причиной стала кишечная инфекция. Об этом пишет SHOT.

Татьяна вместе с мужем находилась в штате Уттар‑Прадеш, в районе Бхелупур. Пара проживала в гостевом доме. Всё шло штатно, пока в воскресенье состояние женщины не ухудшилось: она начала задыхаться.

Москвичку доставили в частную клинику. Однако медики не смогли стабилизировать её состояние — оно продолжало ухудшаться. В попытке спасти пациентку её перевезли в другое медицинское учреждение, там Татьяна скончалась.

По имеющимся данным, в последние дни перед ухудшением состояния женщина боролась с кишечной инфекцией. Именно это заболевание, вероятно, и привело к резкому упадку сил и последующим осложнениям, ставшим фатальными.