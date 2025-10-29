В Рязани открылась выставка «Плисецкая. Полюс магии» (0+). Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Рязанской области Павел Малков.

— Продолжаем привозить в Рязанскую область лучшие культурные проекты страны. Вчера в Рязанском историческом музее открылась выставка, приуроченная к 100-летию со дня рождения Майи Плисецкой. Это настоящий подарок для жителей и гостей региона, — написал Малков.

В экспозиции представлено более 200 экспонатов: редкие фотографии первых выступлений великой балерины, её детские и семейные снимки, портреты, сценические костюмы и многое другое.

— Символично, что уже 4 ноября в Рязанской областной филармонии состоится гала-концерт, посвящённый открытию «Рязанского Театра Балета», — отметил губернатор.

Павел Малков поблагодарил министерство культуры России и Бахрушинский театральный музей «за возможность для рязанцев ближе познакомиться с жизнью и творчеством Майи Плисецкой, почувствовать её удивительный талант и неповторимую личность».

Выставка открыта до 23 ноября.