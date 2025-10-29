В Рязани открылась выставка «Плисецкая. Полюс магии» (0+). Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Рязанской области Павел Малков.
В экспозиции представлено более 200 экспонатов: редкие фотографии первых выступлений великой балерины, её детские и семейные снимки, портреты, сценические костюмы и многое другое.
Павел Малков поблагодарил министерство культуры России и Бахрушинский театральный музей «за возможность для рязанцев ближе познакомиться с жизнью и творчеством Майи Плисецкой, почувствовать её удивительный талант и неповторимую личность».
Выставка открыта до 23 ноября.