Транспорт и дороги

Три года «Искусства в движении»: OMODA отмечает годовщину на российском рынке

Алексей Самохин

Автомобильный бренд OMODA подводит итоги трех лет успешной работы на российском рынке. С момента своего дебюта в 2022 году марка, построенная на философии «Искусство в движении», завоевала признание более 117 тысяч российских автовладельцев. Этот результат подтверждает высокий интерес к футуристичному дизайну, передовым технологиям и уникальному стилю, которые предлагает OMODA.

Основным драйвером роста стал футуристичный фастбэк-кроссовер OMODA C5, продажи которого за три года составили 94 625 автомобилей. Успех бренда также поддержали стильные седаны OMODA S5 и его спортивная версия S5 GT (суммарно 21 696 единиц), а также новый флагман OMODA C7, который с момента недавнего старта в мае 2025 года продаж нашел 1 517 владельцев. Автомобили OMODA пользуются популярностью по всей России, но особенно в столичном регионе, Поволжье и на юге страны. Лидерами по продажам среди городов стали Санкт-Петербург, Москва и Краснодар.

Внутренняя статистика раскрывает, что покупатели бестселлера OMODA C5 и седана S5 чаще всего выбирают классический белый цвет и переднеприводные комплектации. Владельцы флагманского OMODA C7, напротив, отдают предпочтение полноприводным версиям в максимальной комплектации Supreme и выбирают для автомобиля оттенок «Пудровый серый», который элегантно подчеркивает плавные линии кузова.

Вся линейка современных автомобилей OMODA получила высокое признание как от покупателей, так и от профессионального сообщества. Бестселлер бренда, фастбэк-кроссовер OMODA C5, в 2024 году был удостоен звания «Автомобиль года» в категории «Среднеразмерный автомобиль/кроссовер» премии «ТОП-5 АВТО», победил в номинации «Компактные внедорожники» на национальной премии «Автомобиль года в России 2024» и стал лучшим по мнению экспертов в категории «Компактные кроссоверы» на премии «Внедорожник года 2025». Флагманский OMODA C7 в 2025 году завоевал золотую награду престижного международного конкурса French Design Award и премию «Дизайн года» от медиабренда VOICE. Кроме того, дилерская сеть OMODA в 2024 году была признана лучшей в массовом сегменте сразу в двух рейтингах: по мнению «АВТОСТАТ» и AVITO Авто, а также на премии «Автомобиль года».

С момента дебюта OMODA стал неотъемлемой частью культурной и светской жизни страны. Амбассадорами бренда в разное время были олимпийская чемпионка Анна Щербакова и певица Клава Кока. В 2025 году лицом флагманского OMODA C7 стала спортсменка и телеведущая Ляйсан Утяшева. Бренд поддержал знаковые музыкальные фестивали Big Love Show и VK Fest, а также реализовал успешные коллаборации с сетью кофеен STARS COFFEE, медиабрендом VOICE и другими партнерами. Воплощением стремления бренда к инновациям стал конкурс OMODA STUDENT CUP в 2023 году, в котором студенты профильных российских вузов разрабатывали обновления для экстерьера OMODA C5.

Три года на рынке России продемонстрировали, что OMODA — это не просто автомобиль, а верный спутник современного стильного человека в мегаполисе. Сообщество владельцев OMODA O-Club насчитывает 59 933 единомышленников, которые делятся друг с другом опытом и советами, а также посещают эксклюзивные мероприятия от бренда, включая поездку в Китай на Саммит владельцев. В планах у бренда — яркие премьеры, новые победы и дальнейшее воплощение философии «Искусство в движении».

Официальный дилер автомобилей OMODA в г. Рязани компания «Автоимпорт Плюс» на Московском ш. 22Б.

Реклама: ИП Выборнов Андрей Анатольевич, ИНН: 622706329583, erid: 2VtzqwB58NT

Кино и ТВ

Умер актёр Роман Попов, сыгравший Мухича

По данным источника, Роман скончался 28 октября. 
Новости России

Российские войска захватили весь украинский кокс

Эксперт: Зеленский «кинул» Лондон и Вашингтон с угольными месторождениями
Кино и ТВ

Друг Романа Попова рассказал о последней встрече с актёром

Помимо основного заболевания, у Попова появились сопутствующие проблемы. Сильно истощённый болезнью организм дал сбой — начались неприятности с желудком, практически пропало зрение.
Кино и ТВ

SHOT: Перед смертью актёр Роман Попов две недели был в коме

Семья актёра была вынуждена выставить на продажу свой подмосковный дом, чтобы оплатить дорогостоящее лечение.
Происшествия

Массовое отключение электроэнергии произойдет в Рязани 29 октября из-за работ по обрезке деревьев

В связи с проведением работ по обрезке ветвей деревьев с 09:00 до 16:00.

В Рязани изменится расписание бесплатных автобусов до ТРЦ «Марко Молл»

Изменения затронут утренние рейсы двух  направлений

Задержан стрелявший в девушку-подростка из газового пистолета в Петербурге

Пострадавшая обратилась за медицинской помощью с ожогом роговицы глаза.

Братья 13 и 14 лет задержаны за разбойные нападения на магазины в Ленобласти

Оба подростка были задержаны 28 октября по месту жительства и помещены в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей.

63‑летняя москвичка умерла в Индии после нескольких дней болезни

По имеющимся данным, в последние дни перед ухудшением состояния женщина боролась с кишечной инфекцией.

Вильфанд рассказал о погоде в ноябре — ожидаются аномалии и перепады температур

Ноябрь 2025 года не обещает единообразия. Где‑то — дожди и холод, где‑то — почти летнее тепло. Главное — следить за обновлениями: атмосферные процессы остаются нестабильными.

В Рязани открылась выставка «Плисецкая. Полюс магии»

В экспозиции представлено более 200 экспонатов: редкие фотографии первых выступлений великой балерины, её детские и семейные снимки, портреты, сценические костюмы и многое другое. 

Россиянам рассказали, как подготовить смартфон к продаже 

Инструкция подготовлена на основе материала Киберполиции России. 

В МАХ появился канал для оповещения жителей Рязанской области

Больше не нужно искать информацию по разным источникам — всё самое важное будет приходить прямо в мессенджер.

Бывшая прокурор Крыма Поклонская официально сменила имя на Радведу

Новое имя всплыло в документах по иску о защите чести и достоинства, который рассматривается в Гагаринском суде Москвы. 

Российские бойцы рассказали, почему стали получать меньше пулевых ранений

Военнослужащий с позывным «Орин» поделился с РИА Новости свежими наблюдениями прямо с передовой.

Угрозу атаки беспилотников отменили в Рязанской области

Угроза атаки была объявлена 28 октября в 19:45, затем в 23:29 пришло ещё одно сообщение, что угроза сохраняется. 

В МинТЭК Рязанской области сообщили о нецелесообразности строительства малой АЭС

Ранее в Рязанской области рассматривался проект строительства атомной электростанции.

Рязанцам рассказали, как получить билеты на Губернаторскую ёлку

Приоритетом при посещении праздничного мероприятия пользуются дети из многодетных и малообеспеченных семей.

В администрации Рязани пояснили, какие деревья будут вырублены в рамках благоустройства ЦПКиО

Согласно плану, территорию парка очистят от сухостоя и пней, демонтируют все устаревшие конструкции.

