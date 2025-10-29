Три года «Искусства в движении»: OMODA отмечает годовщину на российском рынке

Автомобильный бренд OMODA подводит итоги трех лет успешной работы на российском рынке. С момента своего дебюта в 2022 году марка, построенная на философии «Искусство в движении», завоевала признание более 117 тысяч российских автовладельцев. Этот результат подтверждает высокий интерес к футуристичному дизайну, передовым технологиям и уникальному стилю, которые предлагает OMODA.

Основным драйвером роста стал футуристичный фастбэк-кроссовер OMODA C5, продажи которого за три года составили 94 625 автомобилей. Успех бренда также поддержали стильные седаны OMODA S5 и его спортивная версия S5 GT (суммарно 21 696 единиц), а также новый флагман OMODA C7, который с момента недавнего старта в мае 2025 года продаж нашел 1 517 владельцев. Автомобили OMODA пользуются популярностью по всей России, но особенно в столичном регионе, Поволжье и на юге страны. Лидерами по продажам среди городов стали Санкт-Петербург, Москва и Краснодар.

Внутренняя статистика раскрывает, что покупатели бестселлера OMODA C5 и седана S5 чаще всего выбирают классический белый цвет и переднеприводные комплектации. Владельцы флагманского OMODA C7, напротив, отдают предпочтение полноприводным версиям в максимальной комплектации Supreme и выбирают для автомобиля оттенок «Пудровый серый», который элегантно подчеркивает плавные линии кузова.

Вся линейка современных автомобилей OMODA получила высокое признание как от покупателей, так и от профессионального сообщества. Бестселлер бренда, фастбэк-кроссовер OMODA C5, в 2024 году был удостоен звания «Автомобиль года» в категории «Среднеразмерный автомобиль/кроссовер» премии «ТОП-5 АВТО», победил в номинации «Компактные внедорожники» на национальной премии «Автомобиль года в России 2024» и стал лучшим по мнению экспертов в категории «Компактные кроссоверы» на премии «Внедорожник года 2025». Флагманский OMODA C7 в 2025 году завоевал золотую награду престижного международного конкурса French Design Award и премию «Дизайн года» от медиабренда VOICE. Кроме того, дилерская сеть OMODA в 2024 году была признана лучшей в массовом сегменте сразу в двух рейтингах: по мнению «АВТОСТАТ» и AVITO Авто, а также на премии «Автомобиль года».

С момента дебюта OMODA стал неотъемлемой частью культурной и светской жизни страны. Амбассадорами бренда в разное время были олимпийская чемпионка Анна Щербакова и певица Клава Кока. В 2025 году лицом флагманского OMODA C7 стала спортсменка и телеведущая Ляйсан Утяшева. Бренд поддержал знаковые музыкальные фестивали Big Love Show и VK Fest, а также реализовал успешные коллаборации с сетью кофеен STARS COFFEE, медиабрендом VOICE и другими партнерами. Воплощением стремления бренда к инновациям стал конкурс OMODA STUDENT CUP в 2023 году, в котором студенты профильных российских вузов разрабатывали обновления для экстерьера OMODA C5.

Три года на рынке России продемонстрировали, что OMODA — это не просто автомобиль, а верный спутник современного стильного человека в мегаполисе. Сообщество владельцев OMODA O-Club насчитывает 59 933 единомышленников, которые делятся друг с другом опытом и советами, а также посещают эксклюзивные мероприятия от бренда, включая поездку в Китай на Саммит владельцев. В планах у бренда — яркие премьеры, новые победы и дальнейшее воплощение философии «Искусство в движении».

Официальный дилер автомобилей OMODA в г. Рязани компания «Автоимпорт Плюс» на Московском ш. 22Б.