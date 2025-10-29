Среда, 29 октября, 2025
Бывшая прокурор Крыма Поклонская официально сменила имя на Радведу

Алексей Самохин
Наталья Поклонская, фото: t.me/poklonskaya_nv

Бывшая прокурор Крыма Наталья Поклонская снова оказалась в центре внимания. Наталья официально сменила имя и теперь она — Радведа. О перемене сообщил журналист Сергей Мардан в своем Telegram-канале, опубликовав копию страницы из судебных материалов, где рядом с фамилией Поклонской стоит новое имя — Радведа.

Мардан прокомментировал это событие эмоционально, заявив, что Поклонская «ушла в ментальное пике» и окончательно распрощалась с прежним образом. По его словам, теперь нет не только экс-прокурора, знаменитой «няш-мяш», но и самой Натальи Владимировны.

Новое имя всплыло в документах по иску о защите чести и достоинства, который рассматривается в Гагаринском суде Москвы. 

Мардан иронизирует: бывшая прокурорша будто бы «разрывает все связи со столь ненавистным ей христианством» и теперь носит имя, напоминающее о персонажах онлайн‑игр или языческих культов.

Читайте также: Рязанский священник Фетисов призвал молиться за заблудшую душу Натальи Поклонской

Тату-мастер объяснил значение новой татуировки экс-прокурора Поклонской

Интерес к неоязыческим взглядам Поклонская проявляла и раньше. В одном из своих постов она писала о кельтском празднике Ламмас, а также поздравляла подписчиков с праздником Мабон — также относящимся к языческой традиции.

Еще год назад экс-прокурор откровенно призналась, что не считает себя православной. Теперь же смена имени выглядит как продолжение этого пути и окончательное символическое расставание с прежними убеждениями.

Поклонская сегодня утром прокомментировала пост Мардана большим сообщением. Вот часть из него: 

«В отношении меня с 2014 года совершен ряд покушений, в связи с чем, как любой нормальный человек, который хочет защитить свою жизнь и близких, я предпринимаю специальные меры. Кроме того, я нахожусь под государственной защитой моей страны – России. Персональные данные, включающие в себя место жительства, фамилию, имя, отчество, в рамках подобных мер могут быть изменены. Их распространение несет не просто теоретическую, а вполне реальную угрозу мне и моей семье. И это не паранойя, а осознание того, что враг не дремлет и использует любую информацию против. А террористическим организациям и преступному украинскому режиму, который одиннадцатый год издевается над русскоязычным населением, объявляет всех крымчан и жителей Донбасса сепаратистами и преступниками, убивает и калечит, – это оказывает огромную помощь, предоставляя им ценные сведения для дальнейших атак и планирования преступлений, связанных с ликвидацией людей.

Меня удивляет, когда блогер, называющий себя патриотом, вроде Ключенкова или Мардана, как ему там удобнее, яростно выступает с соответствующими речами, оскорбляя всех, кто попадает под руку, и тем самым, для создания «ярких красок», на самом деле, способствует преступникам, против которых ведется СВО. Это не просто неосторожность или глупость, а предательство тех идеалов, которые он якобы защищает. Уж кому, как не мне, знать о преступлениях, из-за которых Президент Путин и принял подобное решение. Я видела эти преступления своими глазами, я пережила их на себе, я знаю цену миру и безопасности. А вот «Мардан», по всей видимости, недооценивает той угрозы, с которой борются наши солдаты и гибнут, пока он разгоняет ненависть в своих передачах. Раскрывая в порыве очередного шоу мои паспортные данные, он либо не осознает последствий, либо просто «заигрался» в микрофонного патриота. Но в любом случае, его действия недопустимы, а в какой-то мере преступны. Считаю недопустимыми подобные поступки со стороны профессионала или хотя бы думающего гражданина своей страны в период военной операции.».

