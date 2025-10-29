Бывшая прокурор Крыма Наталья Поклонская снова оказалась в центре внимания. Наталья официально сменила имя и теперь она — Радведа. О перемене сообщил журналист Сергей Мардан в своем Telegram-канале, опубликовав копию страницы из судебных материалов, где рядом с фамилией Поклонской стоит новое имя — Радведа.

Мардан прокомментировал это событие эмоционально, заявив, что Поклонская «ушла в ментальное пике» и окончательно распрощалась с прежним образом. По его словам, теперь нет не только экс-прокурора, знаменитой «няш-мяш», но и самой Натальи Владимировны.

Новое имя всплыло в документах по иску о защите чести и достоинства, который рассматривается в Гагаринском суде Москвы.

Мардан иронизирует: бывшая прокурорша будто бы «разрывает все связи со столь ненавистным ей христианством» и теперь носит имя, напоминающее о персонажах онлайн‑игр или языческих культов.

Читайте также: Рязанский священник Фетисов призвал молиться за заблудшую душу Натальи Поклонской

Тату-мастер объяснил значение новой татуировки экс-прокурора Поклонской

Интерес к неоязыческим взглядам Поклонская проявляла и раньше. В одном из своих постов она писала о кельтском празднике Ламмас, а также поздравляла подписчиков с праздником Мабон — также относящимся к языческой традиции.

Еще год назад экс-прокурор откровенно призналась, что не считает себя православной. Теперь же смена имени выглядит как продолжение этого пути и окончательное символическое расставание с прежними убеждениями.

Поклонская сегодня утром прокомментировала пост Мардана большим сообщением. Вот часть из него: