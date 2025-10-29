Братья 13 и 14 лет задержаны за разбойные нападения на магазины в Ленобласти

Во Всеволожске Ленинградской области за один вечер 26 октября произошли два разбойных нападения на продуктовые магазины, в обоих случаях действовали подростки и использовали газовые баллончики для давления на персонал. Об этом сообщил телеграм-канал Петербургской полиции.

Первое нападение случилось около 19:00 на улице Героев: четверо молодых людей попытались вынести неоплаченный товар и распылили охраннику в лицо газ, после чего скрылись. Спустя примерно два часа группа молодежи зашла в магазин в доме 11 по шоссе Дорога Жизни и под угрозой перцового баллончика унесла товар на 8 377 рублей.​

Следственное управление УМВД по Всеволожскому району возбудило два уголовных дела по части 2 статьи 162 УК РФ о разбое. Оперативники уголовного розыска быстро вышли на след двоих участников налетов, установив их личности и местонахождение в рамках комплекса розыскных мероприятий. Задержанными оказались два родных брата, которым 13 и 14 лет; оба учатся в 7 и 8 классах одной из школ Всеволожского района.​

Оба подростка были задержаны 28 октября по месту жительства и помещены в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей. Личности остальных нападавших еще устанавливаются.