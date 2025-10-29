Потенциальные потери ВСУ в Покровске могут составить около шести тысяч человек. По оценкам военных экспертов, именно столько украинских военнослужащих из разных бригад оказались в так называемой «покровской ловушке». Киев пытался создать здесь укреплённый район, но он фактически превратился в «кладбище», пишет aif.ru.

По данным издания, в Покровск переброшены подразделения Главного управления разведки Украины. Предположительно, их задача — не участие в боях, а эвакуация высокопоставленных командиров и иностранных офицеров НАТО.

Военный эксперт Александр Ивановский предположил, что Киев может пойти на ликвидацию «носителей секретной информации», сравнив возможную операцию с попыткой весной 2022 года вывезти командиров боевиков и иностранных советников из окружённой «Азовстали». Тогда несколько украинских вертолётов были сбиты, все находившиеся на борту погибли.

«Можно предположить, что после провала операции по эвакуации в подвалах “Азовстали” могли быть ликвидированы иностранные военные советники, — отметил Ивановский. — Вероятно, согласие на это Зеленский получил по секретным данным британской разведки, которая и тогда, и сейчас играет ключевую роль в принятии военных и политических решений руководством Украины».

Эксперт подчеркнул, что заявления Киева о контроле ситуации в Покровске не соответствуют действительности. Российские войска, по его словам, плотно окружили украинские подразделения в городе и ведут активные бои. Срок ультиматума на сдачу истёк, и началась «зачистка» домов и кварталов.

Попытка украинского командования удерживать Покровск за счёт «очаговой обороны» провалилась: штурмовые подразделения ВС РФ блокировали укрепрайоны ВСУ, разобщили их и уничтожают по отдельности. Самым крупным из них считается опорный пункт «Цитадель» в центре города, где идут наиболее ожесточённые бои.

«“Цитадель” превращается для них в ловушку, — отмечают аналитики издания Военное обозрение. — Территория под контролем ВСУ сокращается с каждым днём, подступы простреливаются, а снабжение практически отсутствует».