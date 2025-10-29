Житель Касимова угрожал зарезать жену, заподозрив её в измене 

Полицейские задержали злоумышленника, который в городе Касимове устроил скандал супруге. Об этом сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

В межмуниципальный отдел МВД России «Касимовский» обратилась 52-летняя местная жительница и сообщила, что дома нетрезвый муж угрожает зарезать ее ножом.

На адрес немедленно выехали участковые уполномоченные полиции. Они выяснили, что к инциденту причастен 56-летний супруг заявительницы. Нож – орудие преступления – изъяли. Злоумышленника препроводили в отдел полиции.

По предварительной информации, 56-летний мужчина в последнее время начал злоупотреблять спиртным. Из-за этого в семье вышел разлад, супруга переехала к родственникам и навещала общий дом от случая к случаю. В очередной визит женщины нетрезвый муж обвинил ее в изменах. Пока он не видел жену, ему показалось, что она завела любовника. В пылу ссоры мужчина схватил нож и пригрозил зарезать обидчицу. Испугавшись, потерпевшая выбежала на улицу и вызвала на помощь полицию, которая быстро восстановила правопорядок.

Дознаватель межмуниципального отдела МВД России «Касимовский» возбудил в отношении злоумышленника уголовное дело по ч.1 ст.119 УК РФ, по которой грозит до 2 лет лишения свободы.