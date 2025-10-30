Осужденный за подрыв железной дороги под Рязанью Сидики* остаётся в СИЗО

Руслан Сидики*, обладатель российского и итальянского гражданства, получивший 29-летний срок за организацию диверсий по поручению украинских спецслужб, сейчас находится в следственном изоляторе города Ряжска Рязанской области. Об этом сообщил РИА Новости его адвокат Игорь Поповский.

Защита уже готовит апелляцию, но дата ее рассмотрения в Апелляционном военном суде пока не определена.

Решение по делу Сидики* вынес Второй западный окружной военный суд в мае, проведя выездные заседания в Рязанском гарнизонном военном суде. Приговор оказался жестким: 29 лет лишения свободы. Первые девять лет осужденный должен будет провести в тюрьме, а оставшийся срок — отбывать в колонии строгого режима. Помимо этого, ему назначен штраф в два миллиона рублей и дополнительное ограничение свободы на два года после освобождения.

Под стражей диверсант находится с 2023 года. Следствие доказало, что он прошел специальное обучение для ведения террористической деятельности. Ему инкриминировали сразу несколько преступлений в составе группы лиц: совершенный теракт, покушение на второй и подготовку к третьему. Также на счету террориста три эпизода незаконного изготовления взрывчатки.

В результате организованного Сидики* подрыва самодельной бомбы на перегоне «Рыбное — Блокпост 204 километр» с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда, 15 из них получили повреждения. Позже выяснилось, что задержанный также несет ответственность за атаку на военный аэродром Дягилево, которая была совершена при помощи квадрокоптеров. По словам адвоката, в суде его подзащитный вину признал частично.

*Внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов.