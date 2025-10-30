Врач раскрыла, о каких серьёзных проблемах может сигнализировать налёт на зубах

Появление белого налета на зубах может быть не просто косметическим дефектом, а симптомом молочницы ротовой полости. Об этом предупредила врач-гигиенист Инна Гришина, подчеркнув, что лучшая профилактика — это тщательное соблюдение гигиены.

Зубные отложения, состоящие из остатков еды, бактерий и минеральных солей, — проблема, знакомая многим. Однако, по словам специалиста, важно обращать внимание на их цвет и консистенцию.

«Если он белый или желтоватый, это может указывать, что гигиена полости недостаточная. Если вместе с налетом белого цвета вы ощущаете сухость во рту, то это может говорить и о более серьезных проблемах, например о молочнице полости рта», — объяснила Гришина.

Темные же отложения на эмали могут быть следствием вредных привычек, но иногда они сигнализируют о неполадках в работе почек или желудочно-кишечного тракта. А зеленоватый оттенок налета порой появляется на фоне приема некоторых медикаментов, например антибиотиков, или из-за размножения специфических бактерий.

Инна Гришина напомнила, что игнорировать зубной налет опасно. Если его своевременно не счищать, он затвердевает и превращается в зубной камень. Это, в свою очередь, открывает дорогу для развития кариеса и куда более серьезных проблем. Как подчеркнула врач, твердые отложения способны вызывать воспаление десен, которое без должного лечения может перерасти в пародонтоз — заболевание, грозящее потерей зубов.