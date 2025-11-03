Адвокат заявил, что Николай Любимов не сбежит из-под домашнего ареста из-за санкций ЕС

Адвокат экс-губернатора Рязанской области Николая Любимова сделал заявление о том, что его подзащитный не сбежит из-под домашнего ареста. А всё из-за санкции Европейского Союза, действующих в отношении Любимова. Прозвучали на недавнем заседании и другие доводы. Такая информация содержится в документах Мосгорсуда.

Очередное слушание по делу Любимова прошло 15 октября. Защита экс-губернатора просила суд заменить меру пресечения с содержания в СИЗО на домашний арест. Адвокат указал несколько доводов. Во-первых, Любимов имеет место жительства в Москве. Во-вторых, он находится в санкционном списке ЕС. Это исключает возможность побега. Кроме того, бывший рязанский губернатор сам сложил полномочия сенатора и добровольно лишился неприкосновенности. Следователи изъяли его паспорт, что подтверждает невозможность выехать за рубеж.

Однако Басманный суд оставил своё решение в силе. Николай Любимов останется в СИЗО. Напомним, что в санкционный список Евросоюза экс-губернатор был внесён в 2022 году.

Николая Любимова подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Бывший глава региона находится в СИЗО с декабря прошлого года.