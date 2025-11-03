Понедельник, 3 ноября, 2025
Паровой каток русской армии обваливает еще один фронт ВСУ

Алексей Самохин
Российские войска продолжают активное наступление на стыке Запорожской и Днепропетровской областей. После сообщения о взятии Новоалександровки наши штурмовые подразделения прорвались к расположенному рядом селу Гай, где завязались ожесточённые бои. Этот участок фронта выходит на одну из ключевых трасс снабжения группировки противника в районе Гуляйполя, пишет aif.ru.

Бои идут не на одном направлении. Подразделения ВС РФ действуют сразу на нескольких участках, методично продавливая оборону противника. Как отмечают наблюдатели, масштаб наступления напоминает удары «пятерней» — одновременные атаки сразу по всему фронту, от которых украинский Генштаб теряет управляемость.

Бои за Успеновку и Рыбное

Одним из ключевых эпизодов последних суток стали бои за село Успеновка, где наши бойцы взяли под контроль большую часть населённого пункта на правом берегу реки Янчур. Украинские подразделения попытались вернуть позиции и бросили в бой подкрепления из Нового и Сладкого, однако были вынуждены отойти.

Севернее, вдоль течения реки, идёт сражение за село Рыбное. А южнее наши силы, наступающие со стороны Полтавки и Малиновки, выдвигаются в направлении населённых пунктов Весёлое и Зеленый Гай. Тем самым подтверждается, что российские подразделения уверенно форсируют водные преграды и развивают наступление дальше вглубь обороны противника.

Успехи в Днепропетровской области

На соседнем участке фронта, в Днепропетровской области, российские бойцы продвигаются в Даниловку и ведут там уличные бои. Севернее, в районе Новоалександровки, продолжается штурм села Гай, а впереди — ещё одно важное направление на Отрадное. Контроль над этим пунктом позволит нашим войскам перерезать трассу, связывающую Покровское и Гуляйполе, что фактически лишит украинскую группировку путей снабжения.

Параллельно активно работает разведка. Российские группы уже отметились операцией в Александровке — поселении, примыкающем к Покровскому, где находится крупный логистический узел противника. При успешном продвижении туда войска могут отрезать ВСУ ещё один канал снабжения, важный для частей, действующих в Донбассе и соседних районах.

Мнение военного эксперта

Капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в интервью aif.ru назвал происходящее на этом направлении «впечатляющим развитием событий». По его словам, украинский Генштаб вынужден спешно перебрасывать резервы под Красноармейск и Купянск, пытаясь показать западным спонсорам видимость боеспособности.

«Все эти поспешные действия, включая безумные десанты и рискованные операции, говорят о растущем отчаянии Киева. Наши группировки “Днепр” и “Восток” действуют выверенно и спокойно, их успехи налицо», — отметил эксперт.

По оценке Дандыкина, главными задачами наших сил остаются преодоление укрепрайона врага в районе Орехова и дальнейший выход в сторону Запорожья. При этом всё больше внимания уделяется направлению на Павлоград — крупному промышленному центру, важному для логистики ВСУ. «Местность позволяет продвигаться, несмотря на активность дронов, против которых у нас уже появляются эффективные меры. Думаю, впереди ещё будут сюрпризы», — сказал он.

Василий Дандыкин также полагает, что украинские войска вскоре будут вынуждены оставить Покровск (Красноармейск) и Мирноград (Димитров). «Ситуация повторяет сценарий Артёмовска, только сейчас условия для наших — значительно выгоднее. Мы избегаем изнурительных городских боёв, действуем осмотрительно, но настойчиво», — подчеркнул эксперт.

Таким образом, ВСУ одновременно теряют два стратегических направления, а российская армия продолжает уверенно двигаться вперёд, шаг за шагом продавливая оборону противника.

