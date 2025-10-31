Подразделения российского спецназа ВДВ ведут тяжёлые бои у населённого пункта Рыбное. Об этом сообщает Telegram-канал «Фронтовая птичка».

По имеющимся данным, бойцы ВДВ уничтожили бронетранспортёр БТР-4 «Буцефал» и танк Т-64 противника. В ходе сражения были взяты в плен украинские боевики.

Положение украинских формирований на этом участке становится критическим — удержать позиции практически невозможно. Единственное, что пока поддерживает их оборону, — естественные водные барьеры.

Накануне подразделения российской армии освободили село Красногорское в Запорожской области. Наступление здесь ведут части группировки войск «Восток».

Штурмовые подразделения 60-й отдельной мотострелковой бригады 5-й армии водрузили российский флаг в центре Красногорского. После этого украинские силы предприняли попытки стабилизировать линию обороны вдоль реки.

Наличие плацдарма на западном берегу в районе Первомайского и продолжающиеся бои за Успеновку делают более вероятным новое выстраивание обороны ВСУ вдоль реки Гайчур.

Бои продолжаются, инициативу на направлении направлении удерживают российские войска.