Глава РКН выступил за отраслевые стандарты вместо согласий на обработку данных

Россия должна отказаться от института согласий на обработку персональных данных и внедрить отраслевое регулирование. Об этом заявил глава Роскомнадзора Андрей Липов.​

«Институт согласий на обработку персональных данных крайне устарел. Возможно, он был эффективен на заре появления 152-го ФЗ, когда оставлял содержание согласия на усмотрение гражданина и компании, которая просит подписать документ», — пояснил Липов.

Сегодня граждане подписывают огромное количество таких бумаг и уже не способны отслеживать процесс. Если возникнут сомнения в правомерности получения данных, обычному человеку крайне сложно отстоять права.​

«Наверное, нужно переходить от ситуации, когда каждый гражданин на каждое действие каждой компании даёт отдельное согласие, к отраслевому регулированию и установлению отраслевых стандартов», — уточнил глава ведомства.

Липов привёл пример: туристической компании потребуется один набор персональных данных, образовательной организации — совсем другой. После того как регулирование будет отработано на уровне профильных ведомств и проверено на практике, можно организовать контроль и надзор.​

Новая система позволит не взваливать на плечи граждан непомерный груз по оценке необходимости передачи персональных данных. Благодаря отраслевым перечням компании будут действовать без дополнительных согласий, что приведёт к снижению накопления информации там, где она не нужна, и уменьшению числа утечек.​

Предложения Роскомнадзора уже переданы в правительство для включения во второй пакет мер по борьбе с мошенничеством. Документ планируется внести на рассмотрение Госдумы до завершения текущей осенней сессии, пишет «Интерфакс».

Инициатива получила концептуальную поддержку Минцифры и Минэкономразвития.