Аётру Андрею Свиридову, известному по роли телохранителя Гены в сериале «Универ», грозит ампутация стопы. Причина — осложнения, вызванные тяжёлой формой сахарного диабета, пишет MASH.

Всё началось с травмы пальца

Несколько лет назад актёр сломал палец на ноге. Казалось бы, пустяковая история, но высокий уровень сахара в крови не дал ране зажить нормально — началась инфекция. Хирурги ампутировали большой палец, надеясь остановить процесс. Однако воспаление не утихло и добралось до костной ткани.​

Врачи поставили диагноз — остеомиелит, хроническое воспаление кости. Эта патология крайне плохо поддаётся лечению и может привести к инвалидности. Теперь у 50-летнего Свиридова развилась так называемая «диабетическая стопа»: на коже постоянно образуются открытые язвы, которые почти не затягиваются. Подобное состояние в большинстве случаев заканчивается ампутацией.​

Актёр сейчас проходит комплексное медицинское обследование. Специалисты оценивают его состояние и решают, есть ли шанс сохранить стопу или придётся идти на радикальные меры. Медики наблюдают за течением болезни особенно внимательно, ведь диабет может осложнить любое лечение.​

От спортсмена до актёра

До карьеры в кино Свиридов был профессиональным баскетболистом — мастером спорта, чемпионом СССР среди молодёжи, СНГ, Беларуси и Европы. В 19 лет он уехал в Америку, но в 25 травмы заставили его завершить спортивную карьеру. Вернувшись в Россию по приглашению Андрея Краско, он снялся в «Универе» и обрёл всенародную любовь.