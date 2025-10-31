Психиатр Шуров объяснил, мог ли сын Усольцевых обмануть под гипнозом

Сына исчезнувших супругов Усольцевых из Красноярского края погружали в гипноз, чтобы узнать правду. Об этом сообщили в программе «Пусть говорят».​

Психиатр и нарколог Василий Шуров в комментарии aif.ru скептически высказался о применении гипноза.

«Это трансовое состояние, причём не все люди вообще поддаются ему. Думаю, всё это просто хайп — сейчас через одного верят во всякую чепуху. Эту методику ни один суд не признаёт, так что это мура», — заявил специалист.​

Гипнолог Николай Захарченко рассказал в эфире передачи: Даниил Баталов сразу согласился пройти сеанс. По мнению гипнолога, если бы юноше было что скрывать, он бы не дал своего согласия на процедуру.​

Даниил Баталов сообщил об исчезновении родственников 30 сентября. Он пояснил: его мать Ирина Усольцева и её супруг Сергей перестали выходить на связь с 28 сентября. В тот день пара с пятилетней дочерью отправилась к скале Буратинка в Кутурчинском Белогорье. За прошедший месяц поисков никаких следов семьи обнаружить не удалось.​

Активная фаза поисков завершилась 12 октября. За это время было проверено свыше 4,5 тысячи километров лесных дорог. Следователи допрашивают родных и знакомых Усольцевых, по основной версии — семья заблудилась и не смогла выбраться из тайги. Официально рассматривается версия несчастного случая, СК исключил побег из-за финансовых проблем.