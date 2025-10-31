Психиатр Шуров объяснил, мог ли сын Усольцевых обмануть под гипнозом

Сына исчезнувших супругов Усольцевых из Красноярского края погружали в гипноз, чтобы узнать правду. Об этом сообщили в программе «Пусть говорят».
Психиатр и нарколог Василий Шуров в комментарии aif.ru скептически высказался о применении гипноза.
Гипнолог Николай Захарченко рассказал в эфире передачи: Даниил Баталов сразу согласился пройти сеанс. По мнению гипнолога, если бы юноше было что скрывать, он бы не дал своего согласия на процедуру.
Даниил Баталов сообщил об исчезновении родственников 30 сентября. Он пояснил: его мать Ирина Усольцева и её супруг Сергей перестали выходить на связь с 28 сентября. В тот день пара с пятилетней дочерью отправилась к скале Буратинка в Кутурчинском Белогорье. За прошедший месяц поисков никаких следов семьи обнаружить не удалось.
Активная фаза поисков завершилась 12 октября. За это время было проверено свыше 4,5 тысячи километров лесных дорог. Следователи допрашивают родных и знакомых Усольцевых, по основной версии — семья заблудилась и не смогла выбраться из тайги. Официально рассматривается версия несчастного случая, СК исключил побег из-за финансовых проблем.