Усольцевы перестали жить вместе до загадочного исчезновения

Сергей и Ирина Усольцевы в последнее время не жили вместе, заявила в эфире «Пусть говорят» на Первом канале журналистка Анна Соколова.

Она привела слова соседей, которые рассказали, что супруги проживали в разных городах.

«Ирина жила в Сосновоборске с дочкой, а Сергей к ней приезжал из Железногорска, где жил в загородном доме», — говорится в публикации.

По ее словам, Усольцев навещал жену и пятилетнюю дочь раз в несколько дней. Соседи сообщили, что он привозил продукты и затем уезжал.

Сергей Усольцев, его жена Ирина и их пятилетняя дочка пропали без вести в тайге в конце сентября. Поиски семьи не привели к успеху. Предварительной причиной случившегося считают несчастный случай.