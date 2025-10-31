Усольцевы перестали жить вместе до загадочного исчезновения

Сергей и Ирина Усольцевы в последнее время не жили вместе, заявила в эфире «Пусть говорят» на Первом канале журналистка Анна Соколова.
Она привела слова соседей, которые рассказали, что супруги проживали в разных городах.
По ее словам, Усольцев навещал жену и пятилетнюю дочь раз в несколько дней. Соседи сообщили, что он привозил продукты и затем уезжал.
Сергей Усольцев, его жена Ирина и их пятилетняя дочка пропали без вести в тайге в конце сентября. Поиски семьи не привели к успеху. Предварительной причиной случившегося считают несчастный случай.